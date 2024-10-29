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15%
5 дней
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 окт в 10:00
6 окт в 10:00
5500046 900₽ за человека
5 дней
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 67 500₽ за человека
5 дней
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 мар в 10:00
8 мар в 10:00
46 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр29 октября 2024Все понравилось.
- ДДарья28 октября 2024Всё супер!
- ММарина27 октября 2024Лучший тур по Дагестану
- ППавел3 сентября 2023Всё было очень и очень круто!!!!!! Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
- ППавел3 сентября 2023Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как
- ООльга15 августа 2023Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась вкусная запеченая щука. Отдельная благодарность Денису за чудесные песни под гитару, он настоящая душа компании, позитив в любой ситуации 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Сплавы и рафтинг»
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