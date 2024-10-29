Сплавы по рекам на рафтах в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Дербенте, цены от 46 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Джиппинг
скидка
15%
3 отзыва
5 дней
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 окт в 10:00
6 окт в 10:00
5500046 900 за человека
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Джиппинг
3 отзыва
5 дней
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 67 500 за человека
Молодежный тур в Дагестан
Джиппинг
3 отзыва
5 дней
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 мар в 10:00
8 мар в 10:00
46 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    29 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Все понравилось.
  • Д
    Дарья
    28 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Всё супер!
    Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!Всё супер!
  • М
    Марина
    27 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Лучший тур по Дагестану
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  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Всё было очень и очень круто!!!!!! Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как
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    сейчас. Преодоление порогов - экстремальное развлечение. Свою бурю эмоций я в виде короткого и эмоционального аудио выложил у себя в соцсетях - строго 18+))))) Всем спасибо, постараюсь пропагандировать этот вид отдыха как можно шире и чаще среди своих друзей!

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась вкусная запеченая щука. Отдельная благодарность Денису за чудесные песни под гитару, он настоящая душа компании, позитив в любой ситуации 👍
    Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Сплавы и рафтинг»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Сколько стоит тур в Дербенте в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 46 900 до 67 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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