Туры по воде в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Дербенте, цены от 46 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Молодежный тур в Дагестан
Джиппинг
3 отзыва
5 дней
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«С ветерком прокатимся на катере под сказочными водопадами и побегаем по бархану ради той самой, одной, но очень красивой фотки»
3 мар в 10:00
8 мар в 10:00
46 900 за человека
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
5 дней
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России»
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
69 800 за человека
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Джиппинг
3 отзыва
5 дней
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 67 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    29 октября 2024
    Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
    Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️ Я разгрузила не голову, а душу. Уютные номера,
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    которые встретишь не в каждом звездном отеле. Великолепные кони, потрясающая природа, душевные гостеприимные люди и вкусная еда. Хочешь отправляйся по программе тура горными тропами на лошадях, хочешь - тебя отвезут в Архыз/Домбай. А можешь весь день валяться с книжкой и чаем на качелях, а вокруг тебя чистейшее великолепие. Спасибо за чудесное время!

    Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️
  • А
    Александр
    29 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Все отлично, Катерина - превосходный гид. Спасибо
  • Д
    Дарья
    28 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Интересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатились, хинкал попробовали, лезгинку станцевали,
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    с барашком сфоткались). Спасибо гиду Екатерине и водителю Габибу - профи своего дела. Всё оптимально организовано по таймингу. Ночевали и питались в отличных местах - уютно и вкусно. Всем спасибо!

    Интересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатилисьИнтересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатились
  • М
    Марина
    27 октября 2024
    Молодежный тур в Дагестан
    Хочется выразить большую благодарность "Большой Стране" за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживание, питание, передвижения на маршруте,
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    сама программа. Особое спасибо нашему гиду Тамерлану. Он сплотил нашу группу и путешествие по Дагестану получилось удивительно познавательное, весёлое, дружное. Мы влюбились в Дагестан. Молодцы, что так уважительно относитесь к истории, сохраняете традиции. Обязательно посоветую своим друзьям посетить Дагестан.

    Хочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживаниеХочется выразить большую благодарность &quot;Большой Стране&quot; за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживание
  • И
    Ирина
    23 октября 2024
    Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
    Тур очень интересный, насыщенный, может показаться сложным, но увиденная красота всё исправит)))
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2024
    Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
    Впечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. Надышались свежим воздухом, нагляделись на
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    великолепную природу, попробовали национальную кухню. Благодаря гениальному гиду-Владимиру, никто не отставал и не выбыл из строя. Ходить и восходить приходилось много, справились туристы всех возрастов)). Спасибо за подаренный кусочек счастья!

    Впечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. НадышалисьВпечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. Надышались
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Всё было очень и очень круто!!!!!! Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как
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    сейчас. Преодоление порогов - экстремальное развлечение. Свою бурю эмоций я в виде короткого и эмоционального аудио выложил у себя в соцсетях - строго 18+))))) Всем спасибо, постараюсь пропагандировать этот вид отдыха как можно шире и чаще среди своих друзей!

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Погружение в Дагестан. Джип-тур
    Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась вкусная запеченая щука. Отдельная благодарность Денису за чудесные песни под гитару, он настоящая душа компании, позитив в любой ситуации 👍
    Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2023
    Тайна кубачинского браслета. Джип-тур по Дагестану
    Ни разу не пожалела, что выбрала этого туроперптора и программу "Жемчужины Дагестана". Реальность превзошла ожидания. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит тур в Дербенте в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 46 900 до 69 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные туры в Дербенте на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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