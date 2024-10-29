5 дней
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«С ветерком прокатимся на катере под сказочными водопадами и побегаем по бархану ради той самой, одной, но очень красивой фотки»
3 мар в 10:00
8 мар в 10:00
46 900₽ за человека
5 дней
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России»
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
69 800₽ за человека
5 дней
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 67 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория29 октября 2024Я нашла место, в которое буду возвращаться - туристический комплекс AYDYN EL! ❤️❤️❤️ Я разгрузила не голову, а душу. Уютные номера,
- ААлександр29 октября 2024Все отлично, Катерина - превосходный гид. Спасибо
- ДДарья28 октября 2024Интересное и насыщенное знакомство с Дагестаном. Всё успели: красивейшими пейзажами налюбовались, на катере с ветерком прокатились, хинкал попробовали, лезгинку станцевали,
- ММарина27 октября 2024Хочется выразить большую благодарность "Большой Стране" за прекрасно организованный тур. Всё на высшем уровне: встреча, проживание, питание, передвижения на маршруте,
- ИИрина23 октября 2024Тур очень интересный, насыщенный, может показаться сложным, но увиденная красота всё исправит)))
- ТТатьяна21 октября 2024Впечатлений море! Тур очень емкий, красивый, наполненный и комфортный. Великолепные виды, разнообразные маршруты, грамотная логистика. Надышались свежим воздухом, нагляделись на
- ППавел3 сентября 2023Всё было очень и очень круто!!!!!! Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
- ППавел3 сентября 2023Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как
- ООльга15 августа 2023Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась вкусная запеченая щука. Отдельная благодарность Денису за чудесные песни под гитару, он настоящая душа компании, позитив в любой ситуации 👍
- ЕЕкатерина10 мая 2023Тайна кубачинского браслета. Джип-тур по ДагестануНи разу не пожалела, что выбрала этого туроперптора и программу "Жемчужины Дагестана". Реальность превзошла ожидания. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Дербенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 46 900 до 69 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные туры в Дербенте на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024