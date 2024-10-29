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которые встретишь не в каждом звездном отеле. Великолепные кони, потрясающая природа, душевные гостеприимные люди и вкусная еда. Хочешь отправляйся по программе тура горными тропами на лошадях, хочешь - тебя отвезут в Архыз/Домбай. А можешь весь день валяться с книжкой и чаем на качелях, а вокруг тебя чистейшее великолепие. Спасибо за чудесное время!