В Кубачи отправимся из Махачкалы или Дербента. В дороге вы услышите увлекательный рассказ о Дагестане и его южной части, куда мы направляемся.

По прибытии — размещение в отеле или гостевом доме, где можно немного отдохнуть перед насыщенной программой дня. Затем вас ждёт спа: возможность расслабиться в сауне или хамаме. А ещё вы сможете искупаться в бассейне.

После отдыха — обед с традиционной кухней. А для тех, кто хочет познакомиться с дагестанскими кулинарными традициями, будет проведён мастер-класс по приготовлению одного из местных блюд.

Далее отправимся на экскурсию по селу Кубачи. Пройдём по его узким древним улочкам вместе с местным гидом, коренным кубачинцем. Посетим несколько камерных, но живописных музеев, в том числе музей, расположенный в старинной сторожевой башне. С её крыши открывается захватывающий вид на село и окружающие горные массивы.

Затем заглянем в ювелирные и сувенирные магазины, где можно приобрести изделия местных мастеров по самым справедливым ценам. При желании можно зайти прямо в одну из мастерских и купить украшения или другие изделия непосредственно у мастера.

В завершение дня — свободное время. Можно отдохнуть в номере, пообщаться с гидом, прогуляться по селу или выйти за его пределы, чтобы полюбоваться закатом и звёздным небом над горами.

Закончим день ужином, наслаждаясь гостеприимной атмосферой.