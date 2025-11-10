Мои заказы

Выходные в высокогорном селе Кубачи: мастер-классы, вкусная кухня и погружение в историю

Побывать в таинственном заброшенном ауле, научиться готовить местное блюдо и влюбиться в горы
Приглашаем в тур-перезагрузку: отправимся в Дагестан на 2 дня, чтобы забыть о делах и заботах среди высоких гор, невероятных пейзажей и тихих улочек древнего села Кубачи.

Вместе с гидом вы побываете
в музеях и познакомитесь с историей региона, освоите блюдо местной кухни, а ещё сможете почувствовать себя настоящим ювелиром или кузнецом-оружейником на мастер-классе. Посетите и заброшенное село Амузги и погрузитесь в тайны этой необычной локации. Тур проводится только для вашей компании и доступен для бронирования в любой день.

Ближайшие даты:
15
ноя17
ноя21
ноя25
ноя29
ноя11
дек17
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.

При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с селом Кубачи, кулинарный мастер-класс и посещение музеев

В Кубачи отправимся из Махачкалы или Дербента. В дороге вы услышите увлекательный рассказ о Дагестане и его южной части, куда мы направляемся.

По прибытии — размещение в отеле или гостевом доме, где можно немного отдохнуть перед насыщенной программой дня. Затем вас ждёт спа: возможность расслабиться в сауне или хамаме. А ещё вы сможете искупаться в бассейне.

После отдыха — обед с традиционной кухней. А для тех, кто хочет познакомиться с дагестанскими кулинарными традициями, будет проведён мастер-класс по приготовлению одного из местных блюд.

Далее отправимся на экскурсию по селу Кубачи. Пройдём по его узким древним улочкам вместе с местным гидом, коренным кубачинцем. Посетим несколько камерных, но живописных музеев, в том числе музей, расположенный в старинной сторожевой башне. С её крыши открывается захватывающий вид на село и окружающие горные массивы.

Затем заглянем в ювелирные и сувенирные магазины, где можно приобрести изделия местных мастеров по самым справедливым ценам. При желании можно зайти прямо в одну из мастерских и купить украшения или другие изделия непосредственно у мастера.

В завершение дня — свободное время. Можно отдохнуть в номере, пообщаться с гидом, прогуляться по селу или выйти за его пределы, чтобы полюбоваться закатом и звёздным небом над горами.

Закончим день ужином, наслаждаясь гостеприимной атмосферой.

Знакомство с селом Кубачи, кулинарный мастер-класс и посещение музеев
2 день

Путешествие в заброшенное село Амузги и мастер-класс у кузнеца или ювелира

Начнём утро с завтрака, после которого желающие смогут вновь посетить спа (бесплатно для проживающих в отеле, оплачивается отдельно для гостей, ночевавших в гостевом доме).

Далее нас ждёт путешествие в заброшенное село Амузги, которое некогда было известным центром кузнечного и оружейного дела. По дороге и из самого села открываются впечатляющие горные панорамы. Гид расскажет историю Амузги и о его связи с Кубачи, раскрывая тайны этого заброшенного, но всё ещё хранящего следы прошлого места.

Вернувшись в Кубачи, мы отправимся на обед, после чего пройдём мастер-класс в мастерской ювелира или у кузнеца-оружейника. Здесь можно будет увидеть процесс создания уникальных изделий и даже попробовать себя в этом ремесле.

Во второй половине дня — отъезд в Махачкалу и завершение программы.

Путешествие в заброшенное село Амузги и мастер-класс у кузнеца или ювелира

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-класс у ювелира
  • Мастер-класс у кузнеца
  • Кулинарный мастер-класс
  • Бассейн и спа-зона на 2 часа
Что не входит в цену
  • Билеты до Дербента и обратно
  • Трансферы из других городов по договорённости
  • Мастер-класс по кубачинской вышивке 1500 ₽ за группу
  • Доплата за размещение в спа-отеле (стоимость зависит от выбранного вами номера)
  • Трансфер на 8-местном минивэне - 10 000 ₽ или 20-местном микроавтобусе по договорённости
  • Максимальная группа - 5-6 человек
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек с выездом из Махачкалы. Каждый последующий участник доплачивает 5 770 ₽, а дети до 12 лет 4 700 ₽
  • Если старт тура в Дербенте, стоимость тура для группы из 2 человек - 52 600 ₽. Каждый последующий участник доплачивает 5 770 ₽, а дети до 12 лет 4 700 ₽
  • Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, 8:30
Завершение: Дербент или Махачкала, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 1421 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Дербента

