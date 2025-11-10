Вместе с гидом вы побываете
Описание тура
Организационные детали
Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.
При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.
Программа тура по дням
Знакомство с селом Кубачи, кулинарный мастер-класс и посещение музеев
В Кубачи отправимся из Махачкалы или Дербента. В дороге вы услышите увлекательный рассказ о Дагестане и его южной части, куда мы направляемся.
По прибытии — размещение в отеле или гостевом доме, где можно немного отдохнуть перед насыщенной программой дня. Затем вас ждёт спа: возможность расслабиться в сауне или хамаме. А ещё вы сможете искупаться в бассейне.
После отдыха — обед с традиционной кухней. А для тех, кто хочет познакомиться с дагестанскими кулинарными традициями, будет проведён мастер-класс по приготовлению одного из местных блюд.
Далее отправимся на экскурсию по селу Кубачи. Пройдём по его узким древним улочкам вместе с местным гидом, коренным кубачинцем. Посетим несколько камерных, но живописных музеев, в том числе музей, расположенный в старинной сторожевой башне. С её крыши открывается захватывающий вид на село и окружающие горные массивы.
Затем заглянем в ювелирные и сувенирные магазины, где можно приобрести изделия местных мастеров по самым справедливым ценам. При желании можно зайти прямо в одну из мастерских и купить украшения или другие изделия непосредственно у мастера.
В завершение дня — свободное время. Можно отдохнуть в номере, пообщаться с гидом, прогуляться по селу или выйти за его пределы, чтобы полюбоваться закатом и звёздным небом над горами.
Закончим день ужином, наслаждаясь гостеприимной атмосферой.
Путешествие в заброшенное село Амузги и мастер-класс у кузнеца или ювелира
Начнём утро с завтрака, после которого желающие смогут вновь посетить спа (бесплатно для проживающих в отеле, оплачивается отдельно для гостей, ночевавших в гостевом доме).
Далее нас ждёт путешествие в заброшенное село Амузги, которое некогда было известным центром кузнечного и оружейного дела. По дороге и из самого села открываются впечатляющие горные панорамы. Гид расскажет историю Амузги и о его связи с Кубачи, раскрывая тайны этого заброшенного, но всё ещё хранящего следы прошлого места.
Вернувшись в Кубачи, мы отправимся на обед, после чего пройдём мастер-класс в мастерской ювелира или у кузнеца-оружейника. Здесь можно будет увидеть процесс создания уникальных изделий и даже попробовать себя в этом ремесле.
Во второй половине дня — отъезд в Махачкалу и завершение программы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Мастер-класс у ювелира
- Мастер-класс у кузнеца
- Кулинарный мастер-класс
- Бассейн и спа-зона на 2 часа
Что не входит в цену
- Билеты до Дербента и обратно
- Трансферы из других городов по договорённости
- Мастер-класс по кубачинской вышивке 1500 ₽ за группу
- Доплата за размещение в спа-отеле (стоимость зависит от выбранного вами номера)
- Трансфер на 8-местном минивэне - 10 000 ₽ или 20-местном микроавтобусе по договорённости
- Максимальная группа - 5-6 человек
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек с выездом из Махачкалы. Каждый последующий участник доплачивает 5 770 ₽, а дети до 12 лет 4 700 ₽
- Если старт тура в Дербенте, стоимость тура для группы из 2 человек - 52 600 ₽. Каждый последующий участник доплачивает 5 770 ₽, а дети до 12 лет 4 700 ₽
- Тур доступен для бронирования в любой день