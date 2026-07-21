Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
Выходные в высокогорном селе Кубачи: мастер-классы, вкусная кухня и погружение в историю
Побывать в таинственном заброшенном ауле, научиться готовить местное блюдо и влюбиться в горы
Начало: Дербент, 8:30
27 авг в 08:00
3 сен в 08:00
от 38 000 ₽ за всё до 6 чел.
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6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
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Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Мастер-классы»
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