поклон Александру Анатольевичу. Я передать не могу, как было интересно, ценно, увлекательно. Александр Анатольевич крайне увлечен своим делом, темой, деталями. Мы даже рядом не знали столько всего, сколько он нам рассказал. А самое главное, показал и рассказал много таких деталей, ценных икон, мощей, мест, о которых даже не пишут открыто. Как прошли 3 часа мы не заметили вообще. Хотелось продолжать эту встречу как можно дольше. Еще раз, огромное спасибо, за такую экскурсию! Очень ценно, что есть такие увеличенные, интересные,глубокие экскурсоводы! Мы в восторге! Многая лета! Благодарим много-много раз!