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все очень интересно, грамотно и главное доступно. Организация тоже на высоте. Экскурсия была на 11 часов, но в дороге поняли, что приедем раньше, написали организатору и перенесли на 10 часов. Это очень удобно. Спасибо за услуги