Экскурсии в Благовещенский собор

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенский собор» в Дивеево, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
7200 ₽ за экскурсию
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Экскурсию проводил Александр,очень увлеченный и очень ответственный человек. Но вопрос к организаторам-как можно ставить время начала экскурсии на 18.00,если храмы закрываются
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    в 16.30 и 17.00. Хорошо,что мы приехали в Дивеево раньше,чем думали и мы с Александром успели везде. Но вопрос к организаторам остался.

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2025
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Здравствуйте 8.05.2025 мы были на экскурсии по Дивеевскому монастырю и селу Дивеево. Экскурсия очень понравилась наш гид Александр Анатольевич рассказывал
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    все очень интересно, грамотно и главное доступно. Организация тоже на высоте. Экскурсия была на 11 часов, но в дороге поняли, что приедем раньше, написали организатору и перенесли на 10 часов. Это очень удобно. Спасибо за услуги

  • Т
    Турист
    6 мая 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной Павловной, благодарим за чудесную экскурсию! Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского,
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    матушек основательниц Дивеевского монастыря мы посетили все святыни этого места. Поездка в село Цыгановка на святой источник Серафима Саровского увенчала наше пребывание в Дивеево. Рекомендую.

  • А
    Андрей
    17 апреля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.
  • С
    Сергей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
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    и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени.

  • Е
    Елена
    19 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Благовещенский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Дивеево в мае 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Благовещенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 7500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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