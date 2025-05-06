Мои заказы

Увидеть самое главное в Дивеево

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Дивеево, цены от 7900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней обители, узнайте о её истории и восстановлении. Вас ждёт духовное путешествие в Курихинский монастырь
11 дек в 10:00
12 дек в 08:00
19 850 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юнона
    6 мая 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Дата посещения: 4 мая 2025
    Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
  • М
    Марина
    3 декабря 2025
    Дивеево и его святыни
    Не первый раз заказываю индивидуальные экскурсии в Tripster.ru в разных городах России. Надёжный партнёр, лицензированные
    экскурсоводы, всё чётко и организованно.
    В Дивееве
    читать дальше

    у нас была экскурсовод Наталья Михайловна. Она подарила нам несколько часов удовольствия и интересной информации, обогатила нашу духовную и душевную жизнь.
    Спасибо!

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.
    Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия!
    Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.
    Спасибо большое, обязательно вернёмся.
  • А
    Алексей
    23 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Сердечно благодарю гида Александра за великолепно проведенную экскурсию и полное погружение в сложную тему русского православия. Глубокое знание исторических источников позволило полностью раскрыть тему возникновения и развития духовного центра православной веры на Нижегородской земле.
  • С
    Сергей
    22 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Интересно. Познавательно. Благоговейно!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Если Вашим экскурсоводом будет Александр Анатольевич, считайте, что Вам повезло. Спокойная и доброжелательная речь без запинок, глубокие и обширные познания,
    читать дальше

    внимательное отношение к нам и неподдельные Вера в Господа и Любовь к Дивеевским святым впечатлили!
    Организатор Оксана все данные о месте встречи и гиде прислала нам в день бронирования и напомнила за день до экскурсии.
    Спасибо всем!

  • Л
    Лариса
    17 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Большое спасибо гиду Ларисе за интересные сведения и информацию о монастыре. Наша группа осталась очень довольна!
  • М
    Мария
    13 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Были на экскурсии «Дивеево и его святыни». Экскурсоводом был Александр Анатольевич. Ну что сказать …. Самое большое и главное, низкий
    читать дальше

    поклон Александру Анатольевичу. Я передать не могу, как было интересно, ценно, увлекательно. Александр Анатольевич крайне увлечен своим делом, темой, деталями. Мы даже рядом не знали столько всего, сколько он нам рассказал. А самое главное, показал и рассказал много таких деталей, ценных икон, мощей, мест, о которых даже не пишут открыто. Как прошли 3 часа мы не заметили вообще. Хотелось продолжать эту встречу как можно дольше. Еще раз, огромное спасибо, за такую экскурсию! Очень ценно, что есть такие увеличенные, интересные,глубокие экскурсоводы! Мы в восторге! Многая лета! Благодарим много-много раз!

  • С
    Светлана
    3 сентября 2025
    Дивеево и его святыни
    Спасибо Наталье за экскурсию!
  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
    Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровнеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровнеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Дивеево и его святыни
    Спасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсию
    4,5 часа он был с нами. Все рассказал и показал. Мы очень довольны. Экскурсовод знающий, начитанный и вообще приятный человек!
    Спасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсиюСпасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсиюСпасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсиюСпасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсиюСпасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсию
  • Н
    Надежда
    16 августа 2025
    Дивеево и его святыни
    Шикарный гид - Александр. Огромное спасибо
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Дивеево и его святыни
    Замечательный гид Александр Анатольевич - глубокое знание материала, прекрасное изложение, много интересных фактов и твердая вера в Бога!
  • Е
    Евгения
    31 июля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Отличный день!
  • В
    Владислав
    27 июля 2025
    Дивеево и его святыни
    Замечательная экскурсия, гид (Александр) большой молодец, очень много фактов, историй, легенд,полностью погружен в историю обители, имеет свое мнение. Прошлись по
    читать дальше

    всем знаковым местам, посетили все храмы, восхитились эстетической и духовной красотой святых мест. Вместо 3-х гуляли почти 4 часа. Большое спасибо Александру и организаторам.

  • Ю
    Юлий
    19 июля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.
  • М
    Михаил
    10 июля 2025
    Дивеево и его святыни
    Галина потрясающий человек! С огромной любовью и заботой провела по самым интересным местам!
  • Л
    Людмила
    6 июля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!
  • А
    Алексей
    3 июля 2025
    Дивеево и его святыни
    Наш экскурсовод Галина очень душевный и хороший человек! Спасибо большое за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
  2. Дивеево и его святыни
  3. Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Серафимо-Дивеевский монастырь
  2. Святая Канавка
  3. Благовещенский собор
  4. Самое главное
  5. Преображенский собор
  6. Казанская церковь
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в декабре 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 7900 до 19 850. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2025 год по теме «Самое главное», 41 ⭐ отзыв, цены от 7900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль