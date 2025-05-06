Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней обители, узнайте о её истории и восстановлении. Вас ждёт духовное путешествие в Курихинский монастырь
11 дек в 10:00
12 дек в 08:00
19 850 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮнона6 мая 2025Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)Дата посещения: 4 мая 2025Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
- ММарина3 декабря 2025Не первый раз заказываю индивидуальные экскурсии в Tripster.ru в разных городах России. Надёжный партнёр, лицензированные
экскурсоводы, всё чётко и организованно.
В Дивееве
- ИИрина3 ноября 2025Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.
- ННаталья24 сентября 2025Отличная экскурсия!
Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.
Спасибо большое, обязательно вернёмся.
- ААлексей23 сентября 2025Сердечно благодарю гида Александра за великолепно проведенную экскурсию и полное погружение в сложную тему русского православия. Глубокое знание исторических источников позволило полностью раскрыть тему возникновения и развития духовного центра православной веры на Нижегородской земле.
- ССергей22 сентября 2025Интересно. Познавательно. Благоговейно!
- ЕЕлена17 сентября 2025Если Вашим экскурсоводом будет Александр Анатольевич, считайте, что Вам повезло. Спокойная и доброжелательная речь без запинок, глубокие и обширные познания,
- ЛЛариса17 сентября 2025Большое спасибо гиду Ларисе за интересные сведения и информацию о монастыре. Наша группа осталась очень довольна!
- ММария13 сентября 2025Были на экскурсии «Дивеево и его святыни». Экскурсоводом был Александр Анатольевич. Ну что сказать …. Самое большое и главное, низкий
- ССветлана3 сентября 2025Спасибо Наталье за экскурсию!
- ЕЕлена28 августа 2025Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
- ЕЕкатерина18 августа 2025Спасибо огромное Александру Анатольевичу за прекрасную интересную и душевную экскурсию
4,5 часа он был с нами. Все рассказал и показал. Мы очень довольны. Экскурсовод знающий, начитанный и вообще приятный человек!
- ННадежда16 августа 2025Шикарный гид - Александр. Огромное спасибо
- ЕЕкатерина8 августа 2025Замечательный гид Александр Анатольевич - глубокое знание материала, прекрасное изложение, много интересных фактов и твердая вера в Бога!
- ЕЕвгения31 июля 2025Отличный день!
- ВВладислав27 июля 2025Замечательная экскурсия, гид (Александр) большой молодец, очень много фактов, историй, легенд,полностью погружен в историю обители, имеет свое мнение. Прошлись по
- ЮЮлий19 июля 2025Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.
- ММихаил10 июля 2025Галина потрясающий человек! С огромной любовью и заботой провела по самым интересным местам!
- ЛЛюдмила6 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!
- ААлексей3 июля 2025Наш экскурсовод Галина очень душевный и хороший человек! Спасибо большое за экскурсию!
