Т Турист Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!

О Ольга Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) читать дальше матушек основательниц Дивеевского монастыря мы посетили все святыни этого места. Поездка в село Цыгановка на святой источник Серафима Саровского увенчала наше пребывание в Дивеево. Рекомендую. Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной Павловной, благодарим за чудесную экскурсию! Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского,

А Андрей Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.

С Сергей Дивеево и его святыни Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!

А Андрей Дивеево и его святыни читать дальше и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени. Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно

Е Елена Дивеево и его святыни Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

Н Наталья Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов Увидели все монастыри, поклонились мощам, прошли по канавке, окунулись в источник. Спасибо Александру!!!