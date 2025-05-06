Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по святыням Дивеевского монастыря
Исследуйте Троицкий собор и храм Преображения Господня, посетите Святые Дивеевские источники. Узнайте о чудесах исцеления и прикоснитесь к святыням Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурист6 мая 2025Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
- ООльга5 мая 2025Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной Павловной, благодарим за чудесную экскурсию! Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского,
- ААндрей17 апреля 2025Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.
- ССергей29 октября 2024Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
- ААндрей29 октября 2024Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
- ЕЕлена19 октября 2024Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.
- ННаталья15 сентября 2024Увидели все монастыри, поклонились мощам, прошли по канавке, окунулись в источник. Спасибо Александру!!!
- ДДмитренко19 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию! Подробный рассказ и душевное общение!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Святая Канавка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в мае 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Святая Канавка" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 7900. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2025 год по теме «Святая Канавка», 22 ⭐ отзыва, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль