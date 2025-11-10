Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дивеево — небольшое село в Нижегородской области, но для православных это духовный центр и место паломничества.



Сюда приезжают люди со всего земного шара, чтобы исцелиться и прикоснуться к древнейшим реликвиям. Со мной вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Святой Канавке и поймете, почему это место так манит людей.