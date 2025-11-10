Дивеево — небольшое село в Нижегородской области, но для православных это духовный центр и место паломничества.
Сюда приезжают люди со всего земного шара, чтобы исцелиться и прикоснуться к древнейшим реликвиям. Со мной вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Святой Канавке и поймете, почему это место так манит людей.
Описание экскурсии
Особое покровительство БогородицыЧетыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Дивеево считается четвёртым и единственным в России уделом Богородицы. Недалеко от Саровского монастыря, в Дивееве, расположен величественный знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского. Поездка будет происходить на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне Тойота. Скучно не будет никому. Важная информация:• Можно с детьми старше 7-ми лет; Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка. Если у вас не будет, в монастыре есть;
- Не допускаются — мужчины в шортах, женщины в мини-юбках или в мужской одежде, с непокрытой головой;
- Для купания в источниках необходимы рубашки (мужчинам и женщинам). Важная информация: Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы: 1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулём; 5-6 человек - минивэн, гид за рулём; 7 и более - микроавтобус с водителем. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды. Экскурсию можно посещать с детьми старше семи лет. Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке. Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни 2025 г: 31 декабря 2025 г. - 11 января 2026 г.
По договоренности, в любой свободный день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Гид сопровождает группу от начала до конца поездки
- Рассказ гида по ходу поездки
Что не входит в цену
- Епархиальная экскурсия по территории монастыря (1 час) - 250 руб. с человека для группы 5 и более человек, 1250 с группы до 5 человек.
- Питание, можно в монастырской трапезной. Обед около 250 рублей с человека
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
