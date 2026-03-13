Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
Начало: В Нижнем Новгороде, на ул. Большая Покровская
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
от 23 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Посетить четвёртый земной удел Богородицы и насладиться божественной атмосферой обители
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 700 ₽
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеевский маршрут из Нижнего Новгорода
Ощутить особую ауру и понять, почему верующие со всего мира едут в обитель
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
15 мар в 08:30
16 мар в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы - и познакомиться со всеми его святынями
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенное Дивеево - на вашем авто из Нижнего
Посетить знаменитый женский монастырь и святые источники за один день
Начало: В Нижнем Новгороде на площади Горького
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеевские свет и радость - из Нижнего Новгорода
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: В вашем отеле в Нижнем Новгороде
16 мар в 08:00
18 мар в 08:00
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
22 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней обители, узнайте о её истории и восстановлении. Вас ждёт духовное путешествие в Курихинский монастырь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 650 ₽ за всё до 4 чел.
