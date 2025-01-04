4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
7500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по святыням Дивеевского монастыря
Исследуйте Троицкий собор и храм Преображения Господня, посетите Святые Дивеевские источники. Узнайте о чудесах исцеления и прикоснитесь к святыням Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6900₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Дивеево - духовный центр для православных. Исцелитесь и прикоснитесь к реликвиям, посетив Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
14 фев в 07:00
15 фев в 07:00
19 800₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 января 2025Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
- ССергей29 октября 2024Дивеево и его святыниЭкскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
- ААндрей29 октября 2024Дивеево и его святыниДоброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
- ЕЕлена19 октября 2024Дивеево и его святыниАлександр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.
- ННаталья15 сентября 2024Увидели все монастыри, поклонились мощам, прошли по канавке, окунулись в источник. Спасибо Александру!!!
- ДДмитренко19 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию! Подробный рассказ и душевное общение!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Источник Серафима Саровского»
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