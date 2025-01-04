В Вера Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.

С Сергей Дивеево и его святыни Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!

А Андрей Дивеево и его святыни читать дальше и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени. Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно

Е Елена Дивеево и его святыни Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

Н Наталья Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов Увидели все монастыри, поклонились мощам, прошли по канавке, окунулись в источник. Спасибо Александру!!!