Экскурсия по селу с посещением двух музеев

Поездка в Дивеево - это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и...

Поездка в Дивеево — это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и посетить пять источников в селе, которые, по преданиям, наделены чудодейственной силой.

Наша программа также включает в себя посещение двух дивеевских музеев, которые позволят ближе ознакомиться с историей монастыря.
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев

Что вы увидите 🤩

  • Храмы Дивеевского монастыря
  • Пять святых источников
  • Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевско
  • Музей истории монастыря ХХ века
Храмы Дивеевского монастыря и Пять святых источников
Поездка в Дивеево — это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и посетить пять источников в селе, которые, по преданиям, наделены чудодейственной силой.
Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевско
Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской размещается в небольшом одноэтажном доме — единственной пустыни (кельи), которая сохранилась в пределах обители. Изначально экспозицию музея составляла воссозданная келья Параскевы, но сегодня здесь находится большое собрание экспонатов, повествующих о жизни монастыря от его основания до 1927 года. В комнатах музея можно увидеть личные вещи Серафима Саровского, рукописные воспоминания дивеевских сестер, старинные портреты.
Музей истории монастыря ХХ века
Музей истории монастыря ХХ века располагается в здании, которое было построено рядом с обителью в 1900 годах. В стенах дома размещаются экспозиции, посвященные дивеевским сестрам, реконструкции комнаты матушки Александры и кабинета священномученика Серафима (Чичагова).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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