Храмы Дивеевского монастыря и Пять святых источников

Поездка в Дивеево — это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и посетить пять источников в селе, которые, по преданиям, наделены чудодейственной силой.

Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевско

Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской размещается в небольшом одноэтажном доме — единственной пустыни (кельи), которая сохранилась в пределах обители. Изначально экспозицию музея составляла воссозданная келья Параскевы, но сегодня здесь находится большое собрание экспонатов, повествующих о жизни монастыря от его основания до 1927 года. В комнатах музея можно увидеть личные вещи Серафима Саровского, рукописные воспоминания дивеевских сестер, старинные портреты.

Музей истории монастыря ХХ века

Музей истории монастыря ХХ века располагается в здании, которое было построено рядом с обителью в 1900 годах. В стенах дома размещаются экспозиции, посвященные дивеевским сестрам, реконструкции комнаты матушки Александры и кабинета священномученика Серафима (Чичагова).