Что вы увидите
- Дмитровский кремль
- Усадьба "Подлипичье"
- Борисоглебский монастырь
Приглашаю Вас посетить древне-русский город 🏙️ Дмитров, город Великих Князей Древней Руси.
Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:
- Историю города Дмитров от основания города, до наших дней
- Кто такие Князь Всеволод и Дмитрий Солунский и чем они так тесно связаны с городом и друг с другом;
- Что общего между городами Дмитров, Звенигород и Москва;
- Где в Дмитрове находится памятник с фамилией генерала-предателя Власова…
И многое, многое другое…
Мы посетим:
- Главные улицы и площади Города, старинные дома постройки 19 века
- Территорию древнего Дмитровского Кремля, где держали оборону русские воины, с обязательным посещением старинного Успенского собора, построенного в 16 веке;
- Борисоглебский Монастырь, известный с 15 века, и узнаем его историю 📖, обязательно посетим Борисоглебский собор и услышим историю его постройки
- Парк «Подлипичье» и красивейшую Казанскую церковь ⛪ 18 века и узнаем как они связаны.
Что входит
- Экскурсия-прогулка
- рассказа Гида
Что не входит
- Посещение платных мест (музеев, лавок, туалета и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 7,
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий В.
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