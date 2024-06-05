Т Татьяна Дмитров - младший брат Москвы читать дальше города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!! Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра

О Ольга Уютный старинный Дмитров Посетили Дмитров 2 июня 2024 года. Наш экскурсовод Александр оказался настоящим профессионалом своего дела! Мы узнали о городе все и даже больше. Знания Александра просто впечатляет! Очень приятно встречать таких людей! Всем путешественникам рекомендую посетить данную экскурсию, останетесь довольным!

А Алёна Уютный старинный Дмитров читать дальше своей жизни в Дмитрове провёл Пётр Алексеевич Кропоткин, ещё раз с удовольствием послушали о судьбе этого необыкновенного человека. Много интересного узнали о соборах и монастырях Дмитрова. Побывали в компании бронзовых обитателей Дмитрова 19 века. Пожалели Юрия Долгорукого, вынужденного спуститься с постамента. Фактически экскурсия продолжилась дольше трёх заявленных часов и чувствовалось, что Александр готов был говорить ещё и ещё. Экскурсия отличная. Чувствуется, что экскурсовод Александр по-настоящему увлечён своим городом и его знаменитыми обитателями. Не знали, что последние три года

м марина Уютный старинный Дмитров читать дальше у Ольги не получился…. Мне даже сложно сказать почему. Сама подача материала не заинтересовала…. Возможно стоит пересмотреть этот момент в экскурсии. Сами по себе объекты были интересные, и факты исторические были, и с погодой вообщем нам повезло, а вот связанный рассказ

Н Наталья Былинный град Дмитров Ничего лишнего, Павел хороший рассказчик. От города осталось очень приятное впечатление

Л Людмила Былинный град Дмитров Очень интересная и насыщенная информацией экскурсия. Павел не только рассказал историю города, но и дополнил её интересными хужожественными деталями, справками, иллюстрациями выходя за пределы исторического экскурса. Павел, спасибо вам! Уверенна, что и другие экскурсии у вас тоже интересные) До новых встреч!

О Ольга Былинный град Дмитров Два часа экскурсии с Павлом прошли на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе Дмитров. Павел интересный рассказчик и собеседник, маршрут построен удобно, предусмотрены локации для отдыха во время пешей прогулки. Очень рекомендуем Павла. Большое спасибо.

С Светлана Дмитров - младший брат Москвы Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно