Присоединяйтесь к нам в активном и насыщенном маршруте к Алибекскому водопаду, Сентинскому храму и ущелью Гоначхир. Вместе мы увидим горные реки и водопады, величественные ущелья и могучие ледники.
Посетите самые интересные исторические достопримечательности и самые красивые природные локации Карачаево-Черкесской республики!
Посетите самые интересные исторические достопримечательности и самые красивые природные локации Карачаево-Черкесской республики!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскурсия к Алибекскому водопаду — это поездка на внедорожниках в Карачаево-Черкесскую республику. Маршрут активный и насыщенный. В самом начале маршрута вы подниметесь на один из красивейших перевалов на Северном Кавказе — перевал Гум-Баши (2050 метров над уровнем моря). Если позволит погода, вы увидите самую впечатляющую панораму Бокового Хребта Большого Кавказа во главе с могучим Эльбрусом. После спуска с перевала, мы проедем по ущелью реки Мара и направимся к одному из самых древних памятников в КЧР — Сентинскому храму, памятнику истории XX века. Вы прикоснётесь к культуре древнего крупнейшего государства на Кавказе — Алании. Затем у вас будет уникальная возможность посетить закрытую часть Тебердинского заповедника — ущелье реки Гоначхир. Оно доступно для путешественников только в самые тёплые месяцы года. Вы проедете по некогда стратегически важной для Российской Империи Военно-Сухумской дороге, окажетесь у самой границы России и Абхазии, недалеко от Клухорского перевала. На границе вас ожидает чистейшая река ледникового происхождения — Гитче-Муруджу и заснеженные пики-трёхтысячники. В жаркий летний день у вас будет возможность охладиться в ледниковом, кристально чистом озере Туманлы-Кёль. Кульминацией экскурсии является Алибекский водопад — детище Алибекского ледника, бурный, мощный и завораживающий! Путь к водопаду — это пешеходная часть маршрута. В ущелье вас доставят полноприводные машины, вы пройдёте паспортный контроль на погранзаставе и… дальше только природа, крупнейшие ледники западной части Главного Кавказского хребта и водопад! Важная информация:
- При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ с пропиской. Для детей — свидетельство о рождении, выданное на территории РФ.
- Наденьте удобную спортивную одежду и обувь. Возьмите наличные на питание и сувениры.
по субботам в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сентинский храм
- Гоначхир
- Туманлы-Кёль
- Алибекский водопад
Что включено
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
- Посещение Сентинского храма
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение ущелья Гоначхир - 400 руб. /чел.
- Посещение Алибекского ущелья - 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Мира, 19
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ с пропиской. Для детей - свидетельство о рождении, выданное на территории РФ
- Наденьте удобную спортивную одежду и обувь. Возьмите наличные на питание и сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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