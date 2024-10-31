Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм

Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм. Ущелье Джамагат, упомянутое М. Лермонтовым в поэме «Хаджи Абрек», пропитано историей древней Алании. Сентинский храм, построенный в 965 году, станет ключевым объектом экскурсии.

В пути вас ждут живописные фотостопы и рассказы о средневековой Алании, древнем ауле Джамал и создании Аланской империи
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные панорамы
  • ⛪ Посещение древнего Сентинского храма
  • 📸 Фотостопы в живописных местах
  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📜 Погружение в историю древней Алании
    • Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
    Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
    Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Джамагатское ущелье
  • Сентинский храм

    • Описание экскурсии

    • Джамагатское ущелье с природным нарзанным источником и великолепными горными панорамами
    • Сентинский храм — христианское святилище, возведённое в 965 году в Аланской метрополии
    • По дороге сделаем фотостопы в нескольких живописных локациях

    Вы узнаете:

    • о возникновении аула Джамал и его исчезновения во время эпидемии чумы
    • создании и развале Аланской империи
    • раннехристианском периоде средневековой Алании

    и многом другом!

    Организационные детали

    • Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
    • При себе необходимо иметь паспорт РФ
    • Дополнительно оплачивается экосбор — 200 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Елена
    31 окт 2024
    Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!
    Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!

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