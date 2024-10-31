Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм. Ущелье Джамагат, упомянутое М. Лермонтовым в поэме «Хаджи Абрек», пропитано историей древней Алании. Сентинский храм, построенный в 965 году, станет ключевым объектом экскурсии.
В пути вас ждут живописные фотостопы и рассказы о средневековой Алании, древнем ауле Джамал и создании Аланской империи
В пути вас ждут живописные фотостопы и рассказы о средневековой Алании, древнем ауле Джамал и создании Аланской империи
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Джамагатское ущелье с природным нарзанным источником и великолепными горными панорамами
- Сентинский храм — христианское святилище, возведённое в 965 году в Аланской метрополии
- По дороге сделаем фотостопы в нескольких живописных локациях
Вы узнаете:
- о возникновении аула Джамал и его исчезновения во время эпидемии чумы
- создании и развале Аланской империи
- раннехристианском периоде средневековой Алании
и многом другом!
Организационные детали
- Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
- При себе необходимо иметь паспорт РФ
- Дополнительно оплачивается экосбор — 200 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 209 туристов
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
31 окт 2024
Отличный экскурсовод,много интересного увидели и услышали. Спасибо большое!!!!
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