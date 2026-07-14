Край бурных рек и могучих водопадов, вековых лесов и альпийских лугов, сверкающих ледников и цветущих долин — мы отправляемся в Домбай! Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут на день и посетить самые интересные достопримечательности. А я поделюсь интересными фактами о природе Домбая, истории, культуре и традициях региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сказочный Домбай

Это экскурсия-конструктор, где вы можете вместе с гидом выбрать места остановок. Он подскажет, какие точки можно совместить в одной поездке. Решайте, чем вы хотите заняться по приезду в Домбай, мы можем:

подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара , откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет

, откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет прогуляться к ущелью Домбай-Ульген , услышать местные легенды и полюбоваться Чучхурскими водопадами

, услышать местные легенды и полюбоваться проехать по Военно-Сухумской дороге и искупаться в самом теплом высокогорном озере Тебердинского заповедника

увидеть на фоне горы Эрцог Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Домбае

— один из самых больших и эффектных в Домбае посетить скромное кладбище альпинистов: мастеров спорта, погибших при спасении товарищей, жертв схода лавин

зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии

965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии отыскать живописное ущелье Гоначхир у места слияния рек Аманауз и Гоначхир и необычные наскальные рисунки, а также навестить форелевое хозяйство

у места слияния рек Аманауз и Гоначхир и необычные наскальные рисунки, а также навестить форелевое хозяйство отдохнуть на Косыгинской поляне, не уступающей по красоте альпийским лугам, и узнать о происхождении ее народного названия.

Скалы, поросшие мхом, огромные валуны, высокие пихты и сосны, чистейшая, бирюзовая вода горных рек и водопадов: я познакомлю вас с лучшими местами Домбая и расскажу множество увлекательных историй, легенд и мифов.

Организационные детали