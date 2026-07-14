Край бурных рек и могучих водопадов, вековых лесов и альпийских лугов, сверкающих ледников и цветущих долин — мы отправляемся в Домбай! Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут на день и посетить самые интересные достопримечательности. А я поделюсь интересными фактами о природе Домбая, истории, культуре и традициях региона.
Описание экскурсии
Сказочный Домбай
Это экскурсия-конструктор, где вы можете вместе с гидом выбрать места остановок. Он подскажет, какие точки можно совместить в одной поездке. Решайте, чем вы хотите заняться по приезду в Домбай, мы можем:
- подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет
- прогуляться к ущелью Домбай-Ульген, услышать местные легенды и полюбоваться Чучхурскими водопадами
- проехать по Военно-Сухумской дороге и искупаться в самом теплом высокогорном озере Тебердинского заповедника
- увидеть на фоне горы Эрцог Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Домбае
- посетить скромное кладбище альпинистов: мастеров спорта, погибших при спасении товарищей, жертв схода лавин
- зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии
- отыскать живописное ущелье Гоначхир у места слияния рек Аманауз и Гоначхир и необычные наскальные рисунки, а также навестить форелевое хозяйство
- отдохнуть на Косыгинской поляне, не уступающей по красоте альпийским лугам, и узнать о происхождении ее народного названия.
Скалы, поросшие мхом, огромные валуны, высокие пихты и сосны, чистейшая, бирюзовая вода горных рек и водопадов: я познакомлю вас с лучшими местами Домбая и расскажу множество увлекательных историй, легенд и мифов.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
- Экскурсия начинается в поселке Домбай, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсия проходит на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica (2 автомобиля) или UAZ Patriot
- Проезд по канатной дороге оплачивается отдельно, от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Дополнительно оплачивается вход в каждое ущелье — 200 руб. /чел.
- По желанию возможна остановка на обед в высокогорном кафе или пикник с шашлыком во время привала (сообщите пожелания гиду заранее)
- Некоторые маршруты могут быть закрыты по техническим причинам и погодным условиям
в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 741 туриста
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида. Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Каждый год наша веселая компания собирается вместе, чтобы в очередной раз насладится красотой и могуществом природы нашей страны. В этом году выбор пал на Домбай. Выбрали экскурсию-конструктор и нисколько не
+1
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Г
Экскурсия прошла на 5 с плюсом по качеству, подаче материала и эмоциям. Так держать👍
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А
Мы с Галиной встретились у отеля и отправились на прогулку по горам. Сначала мы посетили водопад Шумка, затем перешли к другому водопаду в Теберде и в завершение поднялись на канатной
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Д
Гид Геннадий прошел с нами до Алибекского водопада, рассказал много интересного из истории покорения гор. Все было безопасно, познавательно и интересно. Нам понравилось.
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М
Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих горах, водопадах. На любой вопрос Галина нам отвечала. Очень приятно, когда человек настолько позитивен!! Можно по-простому поговорить, посмеяться.
Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️
Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️
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Е
Были на индивидуальной экскурсии с Алексеем и Галиной,мы были втроём с дочкой 5 лет,выбирали маршрут вместе с гидами,посетили водопад Шумка (поднялись вместе с ребёнком) красота невероятная,так же были на высоте около 2 тыс м откуда открывается шикарный вид на красавку Эльбрус!
Ещё ездили в живописные места. Домбай прекрасен!Посетили Сентинский храм 10 века, передвигалось на машине,комфортно.
Мы остались довольны))
Ещё ездили в живописные места. Домбай прекрасен!Посетили Сентинский храм 10 века, передвигалось на машине,комфортно.
Мы остались довольны))
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