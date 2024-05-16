Экскурсии на водопады из Домбая

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Домбае, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«прогуляться к ущелью Домбай-Ульген, услышать местные легенды и полюбоваться Чучхурскими водопадами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300 за человека
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
«• горнолыжный курорт, • гору Мусса-Ачитара, • канатную дорогу, • Алибекское ущелье, • Алибекский водопад, • Бадукские озера»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • И
    Иван
    28 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, все было супер)

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
  3. Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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