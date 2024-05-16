1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«прогуляться к ущелью Домбай-Ульген, услышать местные легенды и полюбоваться Чучхурскими водопадами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
«• горнолыжный курорт, • гору Мусса-Ачитара, • канатную дорогу, • Алибекское ущелье, • Алибекский водопад, • Бадукские озера»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Водопады»
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