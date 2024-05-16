1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсионная программа на один день «Заповедник, храм, сырные пещеры»
Начало: Домбай, ул Аланская 8
«Один из пяти древних Византийских храмов нашего района, датируемый 8-10вв»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
«Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века»
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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