Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Домбая

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Домбае, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Авторская экскурсионная программа на один день «Заповедник, храм, сырные пещеры»
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсионная программа на один день «Заповедник, храм, сырные пещеры»
Начало: Домбай, ул Аланская 8
«Один из пяти древних Византийских храмов нашего района, датируемый 8-10вв»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
«Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века»
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • И
    Иван
    28 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, все было супер)

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Авторская экскурсионная программа на один день «Заповедник, храм, сырные пещеры»
  3. Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 48 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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