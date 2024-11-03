Экскурсия предлагает путешествие в прошлое и настоящее Кавказа.
В программе посещение Сентинского храма, построенного в 965 году, и прогулка по Джамагатскому ущелью с его целебными нарзанами. В Тебердинском заповеднике гости увидят яков, оленей и других животных в естественной среде.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой и историей
В программе посещение Сентинского храма, построенного в 965 году, и прогулка по Джамагатскому ущелью с его целебными нарзанами. В Тебердинском заповеднике гости увидят яков, оленей и других животных в естественной среде.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой и историей
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Сентинский храм. Построен в 965 году, ещё до крещения Руси. Находится в вблизи аула Нижняя Теберда. Вы осмотрите христианский памятник и перенесётесь во времена расцвета Аланского царства.
- Ущелье Джамагат. Вы отведаете целебную воду из одноимённого нарзана. Полюбуетесь слиянием горных рек Горалы-Кол и Эпчик. И откроете захватывающие панорамы горных вершин.
- Тебердинский заповедник. В просторных вольерах вы увидите представителей фауны северо-западного Кавказа. Животные, которые содержатся здесь, не отловлены специально для зоопарка. Это природоохранный и исследовательский центр. Вы увидите яков, благородных оленей, туров и других обитателей комплекса.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на внедорожнике Lexus LX 470.
- Дополнительные расходы: посещение вольера — 200 ₽ с человека, питание — по желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 1196 туристов
Здравствуйте! Более 20 лет занимаюсь экскурсиями по живописным местам Теберды и Домбая: водопады, озёра, древние храмы и ещё множество интересных достопримечательностей!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
3 ноя 2024
Экскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человек хорошо знающий свой уголок и его историю. Берите экскурсию не пожалеете!
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