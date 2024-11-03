Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник

Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Экскурсия предлагает путешествие в прошлое и настоящее Кавказа.

В программе посещение Сентинского храма, построенного в 965 году, и прогулка по Джамагатскому ущелью с его целебными нарзанами. В Тебердинском заповеднике гости увидят яков, оленей и других животных в естественной среде.

Это идеальная возможность для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой и историей
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть древний Сентинский храм
  • 🌄 Полюбоваться видами Джамагатского ущелья
  • 💧 Попробовать целебные нарзаны
  • 🐾 Познакомиться с фауной заповедника
  • 🚙 Комфортная поездка на внедорожнике
    • Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Сентинский храм
  • Джамагатское ущелье
  • Тебердинский заповедник

    • Описание экскурсии

    • Сентинский храм. Построен в 965 году, ещё до крещения Руси. Находится в вблизи аула Нижняя Теберда. Вы осмотрите христианский памятник и перенесётесь во времена расцвета Аланского царства.
    • Ущелье Джамагат. Вы отведаете целебную воду из одноимённого нарзана. Полюбуетесь слиянием горных рек Горалы-Кол и Эпчик. И откроете захватывающие панорамы горных вершин.
    • Тебердинский заповедник. В просторных вольерах вы увидите представителей фауны северо-западного Кавказа. Животные, которые содержатся здесь, не отловлены специально для зоопарка. Это природоохранный и исследовательский центр. Вы увидите яков, благородных оленей, туров и других обитателей комплекса.

    Организационные детали

    • Экскурсия проводится на внедорожнике Lexus LX 470.
    • Дополнительные расходы: посещение вольера — 200 ₽ с человека, питание — по желанию.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    Р
    3 ноя 2024
    Экскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человек хорошо знающий свой уголок и его историю. Берите экскурсию не пожалеете!
    Экскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человекЭкскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человек

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