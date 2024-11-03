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Экскурсия предлагает путешествие в прошлое и настоящее Кавказа.



В программе посещение Сентинского храма, построенного в 965 году, и прогулка по Джамагатскому ущелью с его целебными нарзанами. В Тебердинском заповеднике гости увидят яков, оленей и других животных в естественной среде.



Это идеальная возможность для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой и историей

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