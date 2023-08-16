Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Тебердинский национальный парк
- Музей природы
- Озеро Тумалы-Кёл
- Шоанинский храм
- Сырные пещеры
Описание экскурсии
1. Заповедник, вольеры с животными, Музей Природы. 2. Шоанинский храм. Один из пяти древних Византийских храмов нашего района, датируемый 8-10вв. 3. Сырные пещеры. При желании можно заехать на Форелевое хозяйство, где вы можете поймать и поесть озëрную форель. Пойманную вами рыбу на месте вам пожарят на углях и подадут с гарниром. Эти экскурсии рассчитаны на весь день. Количество группы 4 + 2. человека.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тебердинский национальный парк
- Музей природы
- Озеро Тумалы-Кёл
- Шоанинский храм
- Сырные пещеры
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Домбай, ул Аланская 8
Завершение: Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Спасибо что выбрали меня! Я покажу вам самые красивые локации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Albina
16 авг 2023
Не состоялось
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