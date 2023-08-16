Описание экскурсии

1. Заповедник, вольеры с животными, Музей Природы. 2. Шоанинский храм. Один из пяти древних Византийских храмов нашего района, датируемый 8-10вв. 3. Сырные пещеры. При желании можно заехать на Форелевое хозяйство, где вы можете поймать и поесть озëрную форель. Пойманную вами рыбу на месте вам пожарят на углях и подадут с гарниром. Эти экскурсии рассчитаны на весь день. Количество группы 4 + 2. человека.