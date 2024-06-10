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Групповая
12 часов
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсионная программа на один день «Заповедник, храм, сырные пещеры»
Начало: Домбай, ул Аланская 8
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Пещеры»
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