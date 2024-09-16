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4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Заповедник, храм, сырные пещеры
Проведите день в Домбае, посетив заповедник с животными, древний Шоанинский храм и сырные пещеры. Возможность поймать и попробовать свежую форель
Начало: Домбай, ул Аланская 8
«Заповедник, вольеры с животными, Музей Природы»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Отправиться в путешествие на автомобиле премиум-класса - к историческим и природным сокровищам
«Вы посетите храм 10 века и ущелье с нарзанами, а после навестите яков, туров и других животных заповедника»
Сегодня в 15:30
22 сен в 08:00
1200010 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮдина16 сентября 2024Хочется выразить огромную благодарность Шерифу, за возможность выбрать путь следования. Хороший человек, желаю вам в больше новых путешественников для экскурсий)
- ННаталья30 августа 202421 августа у нас была индивидуальная экскурсия по Домбаю с гидом Шерифом. Поездка очень понравилась, было комфортно, безопасно, интересно. Съездили
- ЕЕлизавета26 августа 2024Я безмерно благодарна нашему гиду Шерифу. Интересный человек, любящий свою Родину и готовый делиться этой любовью со своими гостями. Весь
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Заповедники»
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