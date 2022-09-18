Прилет в аэропорт Минеральные Воды (пятница 30.12.2022г.).
Встреча туристов у зала прилета.
Индивидуальный трансфер в отель Dombay Winter Hall (заселение с 14:00).
Размещение в отеле. Свободное время.
В следующие 5 дней у вас будет свободное время, чтобы вы могли провести эти дни так, как вам больше нравится. Для любителей гор можно взять скейтпасы и организовать катание на лыжах, сноуборде, а также в отеле есть список однодневных экскурсионных программ на выбор.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Индивидуальный трансфер в аэропорт Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в отеле «Dombay Winter Hall».
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Название отеля
|Стоимость
|«Dombay Winter Hall», 2-х местный номер с 2 отдельными кроватями
|115 000
|«Dombay Winter Hall», 1-но местный номер с большой кроватью
|172 000
Если вы планируете провести незабываемые дни в Домбае, увидеть горы и насладиться уникальной природой, отель Dombay Winter Hall идеально подойдёт для вас. Отель расположен в очень живописном месте, шикарный вид на горы. Центральная улица с магазинами и ресторанами находится в 400 метрах, канатная дорога в 700 метрах, а самые удобные горные тропы располагаются в пешей доступности.
Очень уютные с современным ремонтом номера. В номерах созданы все условия для комфортного проживания: собственная ванная комната, телевизор, туалетные принадлежности, тапочки, душ, фен, постельное бельё, шкаф, чайник или кофеварка, затемнённые шторы.
В отеле Dombay Winter Hall вы сможете почувствовать себя как дома.
Всем, чем вам захочется. На выбор есть очень много экскурсионных программ.
На территории отеля можно прекрасно провести время: открытая площадка для групповых занятий йогой и фитнесом. Две костровые зоны. Мангальная зона, где можно провести уютные вечера под открытым небом с видом на горы.
Отель располагается в самой интересной части курортного поселка Домбай. Центральная улица с магазинами и ресторанами находится в 400 метрах, а Канатная дорога в 700 метрах.
На территории отеля огромная парковка, а самые удобные горные тропы располагаются в пешей доступности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.