Домбай на Новый год

Встретить Новый год с семьей и друзьями в Домбае

4.7
3 отзыва
Встретить Новый год с семьей и друзьями в Домбае – это мечта о красивых горных вершинах, аромате хвойного леса, белоснежных сугробах, ярких звездах, до которых, кажется, протяни руку и можно дотронуться, потрескивающих поленьях в костре. Домбай это сказочная атмосфера праздника. Приглашаем встретить новый год в новом отеле знаменитого горнолыжного курорта.
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Домбай на Новый год
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Невероятные пейзажи
Невероятные пейзажи
Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников
Активный отдых
Активный отдых
Вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или арендовать снегоход
Теплая атмосфера
Теплая атмосфера
На территории отеля вы сможете посидеть у костра за приятной беседой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды. Размещение в отеле

Прилет в аэропорт Минеральные Воды (пятница 30.12.2022г.).

Встреча туристов у зала прилета.

Индивидуальный трансфер в отель Dombay Winter Hall (заселение с 14:00).

Размещение в отеле. Свободное время.

В следующие 5 дней у вас будет свободное время, чтобы вы могли провести эти дни так, как вам больше нравится. Для любителей гор можно взять скейтпасы и организовать катание на лыжах, сноуборде, а также в отеле есть список однодневных экскурсионных программ на выбор.

Прибытие в Минеральные Воды. Размещение в отелеПрибытие в Минеральные Воды. Размещение в отелеПрибытие в Минеральные Воды. Размещение в отеле
2 день

Свободный день

Завтрак в отеле. Свободное время.

Свободный деньСвободный день
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле. Свободное время.

Свободный деньСвободный день
4 день

Свободный день

Завтрак в отеле. Свободное время.

Свободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

Завтрак в отеле. Свободное время.

Свободный деньСвободный день
6 день

Завершение тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Индивидуальный трансфер в аэропорт Минеральные Воды.

Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Dombay Winter Hall».

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Название отеляСтоимость
«Dombay Winter Hall», 2-х местный номер с 2 отдельными кроватями115 000
«Dombay Winter Hall», 1-но местный номер с большой кроватью172 000

Варианты проживания

Отель «Dombay Winter Hall»

5 ночей

Если вы планируете провести незабываемые дни в Домбае, увидеть горы и насладиться уникальной природой, отель Dombay Winter Hall идеально подойдёт для вас. Отель расположен в очень живописном месте, шикарный вид на горы. Центральная улица с магазинами и ресторанами находится в 400 метрах, канатная дорога в 700 метрах, а самые удобные горные тропы располагаются в пешей доступности.

Очень уютные с современным ремонтом номера. В номерах созданы все условия для комфортного проживания: собственная ванная комната, телевизор, туалетные принадлежности, тапочки, душ, фен, постельное бельё, шкаф, чайник или кофеварка, затемнённые шторы.

В отеле Dombay Winter Hall вы сможете почувствовать себя как дома.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Dombay Winter Hall» (5 ночей с 30.12.2022 по 04.01.2023г)
  • Завтраки на базе отеля
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные Воды – «Dombay Winter Hall» и отель «Dombay Winter Hall» – аэропорт Минеральные Воды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Снаряжения для горнолыжного
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Чем можно заняться в свободные дни тура?

Всем, чем вам захочется. На выбор есть очень много экскурсионных программ.

На территории отеля можно прекрасно провести время: открытая площадка для групповых занятий йогой и фитнесом. Две костровые зоны. Мангальная зона, где можно провести уютные вечера под открытым небом с видом на горы.

Отель располагается в самой интересной части курортного поселка Домбай. Центральная улица с магазинами и ресторанами находится в 400 метрах, а Канатная дорога в 700 метрах.

На территории отеля огромная парковка, а самые удобные горные тропы располагаются в пешей доступности.

Включены ли билеты до Минеральных Вод в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
18 сен 2022
С сообществом «Большая страна» я путешествую второй раз. Мне нравится хорошая организация экскурсий, пунктуальность во времени, интересные программы. Бытовые условия (проживание, питание) тоже на отличном уровне. Своим друзьям я советую путешествовать с «Большой страной».
А
17 сен 2022
Благодарим наших гидов, водителей и организаторов за великолепный тур. Яркие и позитивные эмоции,масса приятных впечатлений, дружная атмосфера в группе и отличное настроение во время всех экскурсий.
А
31 авг 2022
Наш тур по Кавказу удался.
Экскурсии были всеобъемлющими и познавательными. Гиды и сопровождающий Анатолий очень классные, отвечали на все вопросы. Впечатления о Кавказе остались положительными и на всю жизнь.
Отели подобраны хорошо, без изысков, для путешествий самое то, кровать, ванна есть и туалет нормальный - не дырка в полу 😁. У нас был "Гостиный двор" в Дагестане и "Пятигорск" в Пятигорске.
Самое изнурительное - это переезд. У мужа рост 180, и ему было тяжело сидеть долгие поездки из-за маленького расстояния между креслами. Хорошо, что было много остановок, чтобы размяться 🙂
Я бы предупреждала в программе, что катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу немного экстремальное и мокрое.
И еще я бы прописала в программе тура, что канатная дорога в Чегете и частично на Домбае открытая. Тоже мини-экстрим 😬

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