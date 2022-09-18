Если вы планируете провести незабываемые дни в Домбае, увидеть горы и насладиться уникальной природой, отель Dombay Winter Hall идеально подойдёт для вас. Отель расположен в очень живописном месте, шикарный вид на горы. Центральная улица с магазинами и ресторанами находится в 400 метрах, канатная дорога в 700 метрах, а самые удобные горные тропы располагаются в пешей доступности.

Очень уютные с современным ремонтом номера. В номерах созданы все условия для комфортного проживания: собственная ванная комната, телевизор, туалетные принадлежности, тапочки, душ, фен, постельное бельё, шкаф, чайник или кофеварка, затемнённые шторы.

В отеле Dombay Winter Hall вы сможете почувствовать себя как дома.