Описание тура
Новый год чудесный праздник, который я приглашаю провести совместно. В окружении сказочно-заснеженных гор, яркого голубого неба и невероятных красот Кавказа! Посетим самые удивительные и прекрасные локации края, насладимся купанием в полезных термальных источниках, напьёмся… э, конечно, нарзана:)
Весело и душевно встретим Новый год, погреемся в сауне, пожарим шашлык, окунёмся в новогоднюю атмосферу города, полюбуемся с высоты на фейерверки и обязательно подружимся и хорошо отдохнём.
- Непревзойденный двухглавый Эльбрус
- Рождественские ярмарки необычных и вкусных сувениров Кавказа
- Очаровательный новогодний Кисловодск
- Подъем на самую высокую гору Европы
- Мощные горные водопады
- невероятное плато Бермамыт
- Одна из самых красивых горных дорог России
- Потрясающие виды на горные ущелья и Кавказский хребет
- Гостеприимство и национальная кухня кавказских народов
- Головокружительные виды с панорамных площадок
- Хорошее настроение и полная поддержка гида
- Вы будете жалеть только о том что фото не способны передать этой сказочной красоты и масштабности!
Программа тура по дням
Встреча купание в термах и прогулка по Кисловодску
Встреча, купание в горячих термальных источниках и прогулка по Кисловодску.
Мы встретим Вас в аэропорту Минеральные воды и уже по пути вы сможете любоваться яркой природой Кавказа. Днем, желающие могут отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, посмотреть крепость Xix века и первые старинные дома города, подняться на канатной дороге на самую высокую точку города и в хорошую погоду увидеть с высоты гор красавец Эльбрус. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах и посетить крепость.
Вечером, мы отправимся в станицу Суворовская и будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках под звездным небом. (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00).
Заселение в отель с 14.00. Мы встречаемся в аэропорту Минеральные воды, забираем также с жд вокзала или если Вы прилетели накануне, заберем Вас с адреса (отель/квартира в Мин. водах).
Плато Бермамыт
В этот день мы отправляемся на фантастическое плато Бермамыт. По пути мы остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. и отдохнем на террасе в кафе местной карачаевской кухни.
В дороге на плато Бермамыт мы полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных, мирно пасущихся на лугах или парящих над горными вершинами.
На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой. Смелые путешественники могут забраться на отвесные скалы для особо впечатляющих фотографий.
По прибытии в отель начнем готовиться встречать веселый Новый год, отдохнем и расслабимся в сауне, отведаем шашлык из вкуснейшего мяса выращенного на альпийских полях и если еще останутся силы отправимся на одну из смотровых площадок над Кисловодском, чтобы насладиться восхитетльным морем огней города и россыпью фееверков.
Фантастическое предгорье Эльбруса - Джилы-су
Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су, одно из самых близких к Эльбрусу локаций. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся огромным красавцем Эльбрусом, который всё наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедиться. Мы посетим четыре разных водопада, самый высокий из которых устремляет мощный поток воды с высоты более 40 метров! Зимой водопад обрастает огромными и причудливыми кусками льда. Узнаем о чудесной воде этого ущелья, куда уже много лет приезжают исцеляться множество людей, а желающие могут сами оценить полезность этой воды и искупаться в природной купели нарзана с температурой воды около +24С. Удивимся природным творениям которые называют песчаными замками или зубами дракона. Узнаем почему горы Сирх и Тузлук являются местами силы к которым стремятся самые разные путешественники. Попробуем разные виды нарзанов, что бьют прямо из под земли. А затем отправимся в парк долина Нарзанов, где продолжим дегустацию нарзанов, осмотр природных красот, а также те кто уже проголодался смогут посетить рестораны и кафе с прекрасной местной кухней, расположенные в живописном ущелье.
Эльбрус
В этот день мы отправимся к подножию величественного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. От поляны Азау отправляется самая высокая канатная дорога в Европе, а виды со смотровых площадок просто завораживают. Три остановки по пути наверх и на каждой расположены смотровые площадки и кафе, где можно насладиться бокалом глинтвейна и расслабленно полюбоваться окружающими Вас горными хребтами и вершинами. Для тех кто хочет забраться еще выше, на верхней станции канатной дороги, дежурят ратраки и снегоходы, с помощью которых Вас поднимут на высоту 5100 метров! На Азау мы проводим три часа.
По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через горный перевалы и самый высокогорный город России. Остановимся в кафе и отведаем вкусные национальные блюда местных народов. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.
Далее посетим поляну нарзанов, где в окружении гор, прямо из под земли бьют несколько разных видов нарзана.
Прибытие в аэропорт/Жд вокзал после 20 вечера (если вы остаётесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Кисловодске или Мин. водах. Пятигорск по согласованию).
Домбай
чтото добавить
День отдыха или поездка по выбору
Отдыхательный день, возможность выспаться и отдохнуть от огромного потока ярких впечатлений.
Желающие могут отправиться на экскурсию во второй половине дня (по выбору, за доплату), или погулять по новогоднему Кисловодску, посетить новогоднюю ярмарку на курортном бульваре и народные гулянья.
Когда выбирается тур многим хочется объять необъятное, но как гид, который провёл уже множество подобных туров, я знаю, что 90% путешественников на третий день уже хотят отдохнуть, но им жаль отказываться от уже оплаченных поездок. Поэтому я предусмотрел для Вас возможность решить самим каким будет этот день уже после начала поездки, когда посетив первые экскурсии, Вы сможете лучше понимать как Вам хочется провести этот день.
Возможно в этот день Вам захочется отоспаться и насладиться прогулкой по самому большому рукотворному парку в мире, расположенному в центре Кисловодска. Заглянуть на популярные оздоровительные процедуры или в огромные итальянские термы под открытым воздухом. Посетить дегустации на местной винодельне. Отправиться для знакомства в город Пятигорск, посмотреть знаменитый провал, подняться на канатной дороге на гору Машук, посетить домик Лермонтова или пообедать в ресторанах с панорамным видом на горы. Посетить уютный Железноводск. Или отправиться на местный рынок за вкусными или необычными сувенирами, а может быть, и на шубный рынок. Или просто получить удовольствие от расслабленной прогулки по зимнему городу, заглядывая в бюветы с нарзаном и выбирая подарки на новогодней ярмарке, особенно если в день прилета Вы не успели это сделать.
Для тех кто не устал, в этот день, поездка на экскурсию. Вокруг много ярких и восхитительных мест, что Вам останется только выбрать куда ещё зовет Вас душа. Можно отправится на Медовые водопады и другие локации. Как гид, я расскажу Вам все нюансы и возможности всех предлагаемых направлений, Вам останется только выбрать то что ближе вашему сердцу, а всю организацию мы возьмём на себя.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание и сопровождение опытного тревел-эксперта
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами (напишите мне, если у вас есть особые пожелания или требования к отелю - я предложу Вам возможные варианты, с доплатой и без. До внесения предоплаты мы можем согласовать другой отель, под ваши пожелания)
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания путешествия
- Чай на травах и кофе на остановках в живописных локациях (при хорошей погоде)
- Помощь в выборе места размещения, если вы приезжаете раньше или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/локации
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Оплата входных билетов на канатную дорогу, стоимость зависит от высоты и вида канатной дороги на которую вы решите подниматься
- Поездка на термальные источники 1400
- Экосбор на джилы-су (600 руб/чел)
- Одноместное проживание (12000 за все дни)
- Дополнительные развлечения или активности по Вашим личным пожеланиям: фото на яке или с другими животными/костюмами, зиплайн, альпаки, лошади, квадроциклы, катание на ватрушках/лыжах, парапланы и прочее. В дни экскурсий, на разных локациях множество местных жителей предлагают самые разнообразные варианты развлечений, которые вы можете выбрать и оплатить самостоятельно, в рамках свободного времени которое заранее сообщает организатор
Пожелания к путешественнику
Удобная и устойчивая обувь, теплая одежда (при подъёме на высоту 3000м, может быть ветрено и холодно). Лучше одеваться многослойно (погода в горах часто меняется, лишнюю одежду всегда можно оставить в машине). Защита от солнца (в солнечный день желательна даже зимой). Выполнять рекомендации гида (они для вашей безопасности), не провоцировать намерено, конфликтные ситуации с местными жителями (они очень гостеприимны и доброжелательны, но традиционны).
Стандартное время выезда на экскурсию 2-5 день - 7 утра (может быть изменено час, по решению гида, в случае дорожной ситуации или других факторов которые могут повлиять на расписание экскурсии). Возвращаемся с экскурсии обычно с 17 до 20 часов (может быть и позже, если группа решила заехать на дополнительные локации, из-за дорожной ситуации, дополнительного ожидания участников группы и др.) Среднее время каждой экскурсии около 10 часов (кроме первого дня).
Программа может быть изменена из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, но если так случится мы уверенны что найдем замену которая Вам понравится (изменения согласовываются и принимаются со всеми участниками группы совместно).