6 день

День отдыха или поездка по выбору

Отдыхательный день, возможность выспаться и отдохнуть от огромного потока ярких впечатлений.

Желающие могут отправиться на экскурсию во второй половине дня (по выбору, за доплату), или погулять по новогоднему Кисловодску, посетить новогоднюю ярмарку на курортном бульваре и народные гулянья.

Когда выбирается тур многим хочется объять необъятное, но как гид, который провёл уже множество подобных туров, я знаю, что 90% путешественников на третий день уже хотят отдохнуть, но им жаль отказываться от уже оплаченных поездок. Поэтому я предусмотрел для Вас возможность решить самим каким будет этот день уже после начала поездки, когда посетив первые экскурсии, Вы сможете лучше понимать как Вам хочется провести этот день.

Возможно в этот день Вам захочется отоспаться и насладиться прогулкой по самому большому рукотворному парку в мире, расположенному в центре Кисловодска. Заглянуть на популярные оздоровительные процедуры или в огромные итальянские термы под открытым воздухом. Посетить дегустации на местной винодельне. Отправиться для знакомства в город Пятигорск, посмотреть знаменитый провал, подняться на канатной дороге на гору Машук, посетить домик Лермонтова или пообедать в ресторанах с панорамным видом на горы. Посетить уютный Железноводск. Или отправиться на местный рынок за вкусными или необычными сувенирами, а может быть, и на шубный рынок. Или просто получить удовольствие от расслабленной прогулки по зимнему городу, заглядывая в бюветы с нарзаном и выбирая подарки на новогодней ярмарке, особенно если в день прилета Вы не успели это сделать.

Для тех кто не устал, в этот день, поездка на экскурсию. Вокруг много ярких и восхитительных мест, что Вам останется только выбрать куда ещё зовет Вас душа. Можно отправится на Медовые водопады и другие локации. Как гид, я расскажу Вам все нюансы и возможности всех предлагаемых направлений, Вам останется только выбрать то что ближе вашему сердцу, а всю организацию мы возьмём на себя.