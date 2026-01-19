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Новый год на Кавказе

Встретить Новый год так хорошо, чтобы всегда хотелось повторить
Новый год на КавказеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год на КавказеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год на КавказеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Новый год чудесный праздник, который я приглашаю провести совместно. В окружении сказочно-заснеженных гор, яркого голубого неба и невероятных красот Кавказа! Посетим самые удивительные и прекрасные локации края, насладимся купанием в полезных термальных источниках, напьёмся… э, конечно, нарзана:)

Весело и душевно встретим Новый год, погреемся в сауне, пожарим шашлык, окунёмся в новогоднюю атмосферу города, полюбуемся с высоты на фейерверки и обязательно подружимся и хорошо отдохнём.

  • Непревзойденный двухглавый Эльбрус
  • Рождественские ярмарки необычных и вкусных сувениров Кавказа
  • Очаровательный новогодний Кисловодск
  • Подъем на самую высокую гору Европы
  • Мощные горные водопады
  • невероятное плато Бермамыт
  • Одна из самых красивых горных дорог России
  • Потрясающие виды на горные ущелья и Кавказский хребет
  • Гостеприимство и национальная кухня кавказских народов
  • Головокружительные виды с панорамных площадок
  • Хорошее настроение и полная поддержка гида
  • Вы будете жалеть только о том что фото не способны передать этой сказочной красоты и масштабности!

Программа тура по дням

1 день

Встреча купание в термах и прогулка по Кисловодску

Встреча, купание в горячих термальных источниках и прогулка по Кисловодску.

Мы встретим Вас в аэропорту Минеральные воды и уже по пути вы сможете любоваться яркой природой Кавказа. Днем, желающие могут отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, посмотреть крепость Xix века и первые старинные дома города, подняться на канатной дороге на самую высокую точку города и в хорошую погоду увидеть с высоты гор красавец Эльбрус. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах и посетить крепость.

Вечером, мы отправимся в станицу Суворовская и будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках под звездным небом. (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00).

Заселение в отель с 14.00. Мы встречаемся в аэропорту Минеральные воды, забираем также с жд вокзала или если Вы прилетели накануне, заберем Вас с адреса (отель/квартира в Мин. водах).

2 день

Плато Бермамыт

В этот день мы отправляемся на фантастическое плато Бермамыт. По пути мы остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. и отдохнем на террасе в кафе местной карачаевской кухни.

В дороге на плато Бермамыт мы полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных, мирно пасущихся на лугах или парящих над горными вершинами.

На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой. Смелые путешественники могут забраться на отвесные скалы для особо впечатляющих фотографий.

По прибытии в отель начнем готовиться встречать веселый Новый год, отдохнем и расслабимся в сауне, отведаем шашлык из вкуснейшего мяса выращенного на альпийских полях и если еще останутся силы отправимся на одну из смотровых площадок над Кисловодском, чтобы насладиться восхитетльным морем огней города и россыпью фееверков.

3 день

Фантастическое предгорье Эльбруса - Джилы-су

Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су, одно из самых близких к Эльбрусу локаций. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся огромным красавцем Эльбрусом, который всё наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедиться. Мы посетим четыре разных водопада, самый высокий из которых устремляет мощный поток воды с высоты более 40 метров! Зимой водопад обрастает огромными и причудливыми кусками льда. Узнаем о чудесной воде этого ущелья, куда уже много лет приезжают исцеляться множество людей, а желающие могут сами оценить полезность этой воды и искупаться в природной купели нарзана с температурой воды около +24С. Удивимся природным творениям которые называют песчаными замками или зубами дракона. Узнаем почему горы Сирх и Тузлук являются местами силы к которым стремятся самые разные путешественники. Попробуем разные виды нарзанов, что бьют прямо из под земли. А затем отправимся в парк долина Нарзанов, где продолжим дегустацию нарзанов, осмотр природных красот, а также те кто уже проголодался смогут посетить рестораны и кафе с прекрасной местной кухней, расположенные в живописном ущелье.

4 день

Эльбрус

В этот день мы отправимся к подножию величественного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. От поляны Азау отправляется самая высокая канатная дорога в Европе, а виды со смотровых площадок просто завораживают. Три остановки по пути наверх и на каждой расположены смотровые площадки и кафе, где можно насладиться бокалом глинтвейна и расслабленно полюбоваться окружающими Вас горными хребтами и вершинами. Для тех кто хочет забраться еще выше, на верхней станции канатной дороги, дежурят ратраки и снегоходы, с помощью которых Вас поднимут на высоту 5100 метров! На Азау мы проводим три часа.

По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через горный перевалы и самый высокогорный город России. Остановимся в кафе и отведаем вкусные национальные блюда местных народов. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.

Далее посетим поляну нарзанов, где в окружении гор, прямо из под земли бьют несколько разных видов нарзана.

Прибытие в аэропорт/Жд вокзал после 20 вечера (если вы остаётесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Кисловодске или Мин. водах. Пятигорск по согласованию).

5 день

Домбай

чтото добавить

6 день

День отдыха или поездка по выбору

Отдыхательный день, возможность выспаться и отдохнуть от огромного потока ярких впечатлений.

Желающие могут отправиться на экскурсию во второй половине дня (по выбору, за доплату), или погулять по новогоднему Кисловодску, посетить новогоднюю ярмарку на курортном бульваре и народные гулянья.

Когда выбирается тур многим хочется объять необъятное, но как гид, который провёл уже множество подобных туров, я знаю, что 90% путешественников на третий день уже хотят отдохнуть, но им жаль отказываться от уже оплаченных поездок. Поэтому я предусмотрел для Вас возможность решить самим каким будет этот день уже после начала поездки, когда посетив первые экскурсии, Вы сможете лучше понимать как Вам хочется провести этот день.

Возможно в этот день Вам захочется отоспаться и насладиться прогулкой по самому большому рукотворному парку в мире, расположенному в центре Кисловодска. Заглянуть на популярные оздоровительные процедуры или в огромные итальянские термы под открытым воздухом. Посетить дегустации на местной винодельне. Отправиться для знакомства в город Пятигорск, посмотреть знаменитый провал, подняться на канатной дороге на гору Машук, посетить домик Лермонтова или пообедать в ресторанах с панорамным видом на горы. Посетить уютный Железноводск. Или отправиться на местный рынок за вкусными или необычными сувенирами, а может быть, и на шубный рынок. Или просто получить удовольствие от расслабленной прогулки по зимнему городу, заглядывая в бюветы с нарзаном и выбирая подарки на новогодней ярмарке, особенно если в день прилета Вы не успели это сделать.

Для тех кто не устал, в этот день, поездка на экскурсию. Вокруг много ярких и восхитительных мест, что Вам останется только выбрать куда ещё зовет Вас душа. Можно отправится на Медовые водопады и другие локации. Как гид, я расскажу Вам все нюансы и возможности всех предлагаемых направлений, Вам останется только выбрать то что ближе вашему сердцу, а всю организацию мы возьмём на себя.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание и сопровождение опытного тревел-эксперта
  • Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами (напишите мне, если у вас есть особые пожелания или требования к отелю - я предложу Вам возможные варианты, с доплатой и без. До внесения предоплаты мы можем согласовать другой отель, под ваши пожелания)
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания путешествия
  • Чай на травах и кофе на остановках в живописных локациях (при хорошей погоде)
  • Помощь в выборе места размещения, если вы приезжаете раньше или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/локации
Что не входит в цену
  • Питание и сувениры
  • Оплата входных билетов на канатную дорогу, стоимость зависит от высоты и вида канатной дороги на которую вы решите подниматься
  • Поездка на термальные источники 1400
  • Экосбор на джилы-су (600 руб/чел)
  • Одноместное проживание (12000 за все дни)
  • Дополнительные развлечения или активности по Вашим личным пожеланиям: фото на яке или с другими животными/костюмами, зиплайн, альпаки, лошади, квадроциклы, катание на ватрушках/лыжах, парапланы и прочее. В дни экскурсий, на разных локациях множество местных жителей предлагают самые разнообразные варианты развлечений, которые вы можете выбрать и оплатить самостоятельно, в рамках свободного времени которое заранее сообщает организатор
Пожелания к путешественнику

Удобная и устойчивая обувь, теплая одежда (при подъёме на высоту 3000м, может быть ветрено и холодно). Лучше одеваться многослойно (погода в горах часто меняется, лишнюю одежду всегда можно оставить в машине). Защита от солнца (в солнечный день желательна даже зимой). Выполнять рекомендации гида (они для вашей безопасности), не провоцировать намерено, конфликтные ситуации с местными жителями (они очень гостеприимны и доброжелательны, но традиционны).

Стандартное время выезда на экскурсию 2-5 день - 7 утра (может быть изменено час, по решению гида, в случае дорожной ситуации или других факторов которые могут повлиять на расписание экскурсии). Возвращаемся с экскурсии обычно с 17 до 20 часов (может быть и позже, если группа решила заехать на дополнительные локации, из-за дорожной ситуации, дополнительного ожидания участников группы и др.) Среднее время каждой экскурсии около 10 часов (кроме первого дня).

Программа может быть изменена из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, но если так случится мы уверенны что найдем замену которая Вам понравится (изменения согласовываются и принимаются со всеми участниками группы совместно).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

Тур входит в следующие категории Домбая

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