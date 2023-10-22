Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет. Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.

Далее наш путь лежит через долину реки Теберда к Домбайской поляне, где вы сможете подняться на канатной дороге на гору Муса Ачитара и насладиться захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов