Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет.
Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Описание экскурсииВы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет. Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана. Далее наш путь лежит через долину реки Теберда к Домбайской поляне, где вы сможете подняться на канатной дороге на гору Муса Ачитара и насладиться захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов
Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши (панарама), Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, Домбайская поляна, канатная дорога, панарама с вершины горы Муса Ачитара, гостиница "летающая тарелка", фотозона с яком "Гошей", каскад водопадов реки Уллу-Муруджу, в теплое время года озеро Туманлыкёль
- По желанию форелевая ферма и обед на ферме. За дополнительную оплату, возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек
Что включено
- Трансфер от места пребывания гостя и обратно
- Сопровождение опытного гида-водителя
Что не входит в цену
- Проезд на канатной дороге (до 2900₽), в зависимости от выбранного направления.
- Питание (средний чек 700₽)
- Экологический сбор от 200₽
- Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие.
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