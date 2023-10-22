Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска

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Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет.

Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Ближайшие даты:
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши (панарама), Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, Домбайская поляна, канатная дорога, панарама с вершины горы Муса Ачитара, гостиница "летающая тарелка", фотозона с яком "Гошей", каскад водопадов реки Уллу-Муруджу, в теплое время года озеро Туманлыкёль.
  • По желанию форелевая ферма и обед на ферме
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет. Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Далее наш путь лежит через долину реки Теберда к Домбайской поляне, где вы сможете подняться на канатной дороге на гору Муса Ачитара и насладиться захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов

Ежедневно с 06.00-08.00 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от места пребывания гостя и обратно
  • Сопровождение опытного гида-водителя
Что не входит
  • Проезд на канатной дороге (от 1200 до 1850₽)
  • Питание (средний чек 600₽)
  • Экологический сбор 200₽
  • Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. При себе иметь документы
  • Удобную обувь и теплую не продуваемую одежду
  • Солнцезащитные очки и головные уборы. Если выезд не из Кисловодска
  • К цене поездки добавляется стоимость трансфера (не менее 1000₽)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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