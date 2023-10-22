Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет.
Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Ближайшие даты:
22
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окт
23
окт
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши (панарама), Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, Домбайская поляна, канатная дорога, панарама с вершины горы Муса Ачитара, гостиница "летающая тарелка", фотозона с яком "Гошей", каскад водопадов реки Уллу-Муруджу, в теплое время года озеро Туманлыкёль.
- По желанию форелевая ферма и обед на ферме
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет. Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана.
Далее наш путь лежит через долину реки Теберда к Домбайской поляне, где вы сможете подняться на канатной дороге на гору Муса Ачитара и насладиться захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов
Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от места пребывания гостя и обратно
- Сопровождение опытного гида-водителя
- Что не входит
- Проезд на канатной дороге (от 1200 до 1850₽)
- Питание (средний чек 600₽)
- Экологический сбор 200₽
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утраЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. При себе иметь документы
- Удобную обувь и теплую не продуваемую одежду
- Солнцезащитные очки и головные уборы. Если выезд не из Кисловодска
- К цене поездки добавляется стоимость трансфера (не менее 1000₽)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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