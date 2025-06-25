Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет.



Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана. 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Домбае Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 10 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет. Спустившись в долину, отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенном на горе Шоана. Далее наш путь лежит через долину реки Теберда к Домбайской поляне, где вы сможете подняться на канатной дороге на гору Муса Ачитара и насладиться захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов

Ежедневно с 06.00-08.00 утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гумбаши (панарама), Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, Домбайская поляна, канатная дорога, панарама с вершины горы Муса Ачитара, гостиница "летающая тарелка", фотозона с яком "Гошей", каскад водопадов реки Уллу-Муруджу, в теплое время года озеро Туманлыкёль

По желанию форелевая ферма и обед на ферме. За дополнительную оплату, возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек Что включено Трансфер от места пребывания гостя и обратно

Сопровождение опытного гида-водителя Что не входит в цену Проезд на канатной дороге (до 2900₽), в зависимости от выбранного направления.

Питание (средний чек 700₽)

Экологический сбор от 200₽

Сувениры Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.