Заберём из Домбая на комфортабельном авто (не торопитесь, если нужно, подождём) и доставим по месту вашего проживания в Минеральных Водах. Если вы путешествуете с детьми, то мы предоставим детские кресла или бустеры.
Описание трансфер
Время в пути — 2,5–3 часа.
Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.
Организационные детали
- Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
- Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее
- В ночное время с 22:00 до 6:00 стоимость трансфера дорожает на 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 3725 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Входит в следующие категории Домбая
