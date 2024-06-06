Экскурсии по Домбаю на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Домбае, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950 за всё до 6 чел.
Горная сказка Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
  • а
    александр
    2 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
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    а наоборот делал упор на то, чтобы всё было в удовольствие. Итог:отличное настроение, море незабываемые впечатлений и сотни красочных фотографий. Одним словом рекомендую!!!

  • Н
    Наргиза
    20 мая 2024
    Горная сказка Домбая
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • Н
    Настя
    25 апреля 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
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    компаний) Путешествие прошло на одном дыхание. Несколько локаций, безумно вкусный обед и в завершении заповедник. Могу смело рекомендовать гида и его коллегу)

  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • И
    Иван
    28 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, все было супер)

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Горная сказка Домбая
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2024 год на машине, 124 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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