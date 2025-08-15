Иногда стоит отправиться в путешествие не ради знаний, а ради впечатлений. Мухинское ущелье и озеро Шобайдак подарят незабываемые виды и эмоции. Пеший маршрут прост, но виды на древний перевал и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞 Прозрачное озеро Шобайдак
- 🚶♂️ Лёгкий пеший маршрут
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🌲 Свежий воздух хвойных лесов
Что можно увидеть
- Мухинское ущелье
- Маркинский перевал
- Гора Белая Папаха
Описание экскурсии
Отправимся в Мухинское ущелье (Маркинский перевал) на границе Тебердинского заповедника. Вдохнём прохладный воздух хвойных лесов, полюбуемся видами на вершины и горные озёра.
Совершим пеший подъём на гору Белая Папаха, к озеру Шобайдак на высоте почти 3000 м. Озёрная вода очень холодная и невероятно прозрачная: дно видно до мельчайшего камешка. Цвет озера меняется: издалека он кажется бирюзовым, а когда приблизишься к берегу — почти зелёным.
Организационные детали
- Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
- Маршрут доступен до первого снега
- Необходимо иметь при себе паспорт РФ, надеть тёплую одежду и удобную обувь
- При желании можно устроить перекус на природе (захватите его с собой)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 481 туриста
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
15 авг 2025
Большое спасибо! Это было круто.
Н
Никита
3 авг 2025
Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
