Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак

Погрузитесь в мир горных приключений и откройте для себя уникальные пейзажи Мухинского ущелья и озера Шобайдак. Идеально для любителей природы
Иногда стоит отправиться в путешествие не ради знаний, а ради впечатлений. Мухинское ущелье и озеро Шобайдак подарят незабываемые виды и эмоции. Пеший маршрут прост, но виды на древний перевал и
кристально чистое озеро Шобайдак впечатляют. Цвет воды озера меняется от бирюзового до зелёного, а прозрачность позволяет видеть дно. Вдохните свежий воздух хвойных лесов и насладитесь видами на горные вершины. Путешествие доступно до первого снега, так что не забудьте паспорт и тёплую одежду

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞 Прозрачное озеро Шобайдак
  • 🚶‍♂️ Лёгкий пеший маршрут
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🌲 Свежий воздух хвойных лесов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Мухинское ущелье
  • Маркинский перевал
  • Гора Белая Папаха

Описание экскурсии

Отправимся в Мухинское ущелье (Маркинский перевал) на границе Тебердинского заповедника. Вдохнём прохладный воздух хвойных лесов, полюбуемся видами на вершины и горные озёра.

Совершим пеший подъём на гору Белая Папаха, к озеру Шобайдак на высоте почти 3000 м. Озёрная вода очень холодная и невероятно прозрачная: дно видно до мельчайшего камешка. Цвет озера меняется: издалека он кажется бирюзовым, а когда приблизишься к берегу — почти зелёным.

Организационные детали

  • Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Маршрут доступен до первого снега
  • Необходимо иметь при себе паспорт РФ, надеть тёплую одежду и удобную обувь
  • При желании можно устроить перекус на природе (захватите его с собой)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 481 туриста
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре и
традициях населения, готовит индивидуальный маршрут и предоставляет ценные сведения. Я — именно такой гид. Родился и вырос в Карачаево-Черкесии, предлагаю экскурсии различных направлений — от исторических до природных. Я работаю в этой сфере более 20 лет и готов составить маршрут по вашим интересам!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Валерий
15 авг 2025
Большое спасибо! Это было круто.
Большое спасибо! Это было круто.
Н
Никита
3 авг 2025
Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
Было очень интересно и познавательно. Рекомендую

Входит в следующие категории Домбая

