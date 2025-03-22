Кавказские горы известны своими потрясающими пейзажами, но плато Буруш-Сырты по-настоящему завораживает. Здесь можно насладиться тишиной и чистым горным воздухом, любуясь величественными видами на Кавказский хребет и Эльбрус. По пути к плато туристы посещают Сентинский храм, который поражает своей древностью и расположением на утесе. Это индивидуальная экскурсия на внедорожнике Lexus LX 470, которая позволяет полностью погрузиться в атмосферу и насладиться уникальными природными красотами

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Описание экскурсии

Сентинский храм. По пути мы заглянем в храм с тысячелетней историей, расположенный высоко в горах. Он построен на утёсе — кажется, что церковь парит над пропастью.

Плато Буруш-Сырты — одно из самых удивительных мест на Домбае. С высоты 2000 метров над уровнем моря открываются панорамы, от которых захватывает дух. Вы увидите Кавказский хребет и Эльбрус — самую высокую гору России и Европы. А ещё подышите чистым воздухом и насладитесь тишиной.

Организационные детали

Экскурсия проводится на внедорожнике Lexus LX 470. Гид расскажет всё о локациях в машине во время перемещений между ними.