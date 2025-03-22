Кавказские горы известны своими потрясающими пейзажами, но плато Буруш-Сырты по-настоящему завораживает.
Здесь можно насладиться тишиной и чистым горным воздухом, любуясь величественными видами на Кавказский хребет и Эльбрус.
По пути к плато туристы посещают Сентинский храм, который поражает своей древностью и расположением на утесе.
Это индивидуальная экскурсия на внедорожнике Lexus LX 470, которая позволяет полностью погрузиться в атмосферу и насладиться уникальными природными красотами
Здесь можно насладиться тишиной и чистым горным воздухом, любуясь величественными видами на Кавказский хребет и Эльбрус.
По пути к плато туристы посещают Сентинский храм, который поражает своей древностью и расположением на утесе.
Это индивидуальная экскурсия на внедорожнике Lexus LX 470, которая позволяет полностью погрузиться в атмосферу и насладиться уникальными природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Кавказский хребет
- 🏔️ Панорамы Эльбруса
- ⛪ Сентинский храм
- 🚙 Комфортный внедорожник
- 🌬️ Чистый горный воздух
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Сентинский храм
Описание экскурсии
Сентинский храм. По пути мы заглянем в храм с тысячелетней историей, расположенный высоко в горах. Он построен на утёсе — кажется, что церковь парит над пропастью.
Плато Буруш-Сырты — одно из самых удивительных мест на Домбае. С высоты 2000 метров над уровнем моря открываются панорамы, от которых захватывает дух. Вы увидите Кавказский хребет и Эльбрус — самую высокую гору России и Европы. А ещё подышите чистым воздухом и насладитесь тишиной.
Организационные детали
Экскурсия проводится на внедорожнике Lexus LX 470. Гид расскажет всё о локациях в машине во время перемещений между ними.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 1248 туристов
Здравствуйте! Более 20 лет занимаюсь поездками по живописным местам Теберды и Домбая: водопады, озёра, древние храмы и ещё множество интересных достопримечательностей!Задать вопрос
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