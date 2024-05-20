Горная сказка Домбая

Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Индивидуальная экскурсия «Горная сказка Домбая» предлагает уникальную возможность окунуться в неповторимую атмосферу Карачаево-Черкесской Республики.

Путешествие на премиум-внедорожнике позволит безопасно и комфортно исследовать живописные ущелья, ледники и озёра. Вдохновляющие виды и чистый горный воздух создадут незабываемые впечатления.

Посещение исторических и культурных достопримечательностей, таких как Сентинский храм и аланское поселение в ущелье Джамагъат, дополнит поездку интересными фактами и легендами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортное путешествие на премиум-внедорожнике
  2. 🏔 Уникальные горные пейзажи и вечные снега
  3. 🌲 Чистый воздух и хвойные леса
  4. 💧 Ледники, озёра и водопады
  5. 🏛 Исторические и культурные памятники

Что можно увидеть

  • Ущелье Джамагъат
  • Сентинский храм
  • Алибекское ущелье
  • Мухинское озеро
  • Ущелье Гоначхир
  • Ущелье Домбай-Ульген
  • Водопад Чучхур
Горная сказка Домбая
Горная сказка Домбая
Горная сказка Домбая
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В поездке мы посетим самые яркие локации Карачаево-Черкесской Республики и при этом действительно успеем ими насладиться. Не будем спешить и проведём день с удовольствием и со вкусом!

  • Ущелье Джамагъат. В его глубине находится городище — аланское поселение, основанное более 1000 лет назад. Именно про него писал Леромонтов в поэме «Хаджи-Абрек»: «Велик, богат аул Джамат, он никому не платит дани». Нарзанные источники. Тебердинские нарзаны находятся в живописном ущелье горной реки Джамагат на высоте более 1800 метров над уровнем моря.
  • Сентинский храм. Расположен на отроге горного хребта на левом берегу Теберды, в окрестностях современного карачаевского аула Нижняя Теберда.
  • Алибекское ущелье. Одно из самых знаменитых на Домбае. Своей популярностью в первую очередь обязано Алибекскому леднику. Рядом находятся Алибекский водопад, река Алибек, альплагерь Алибек и Турье озеро.
  • Мухинское озеро. Это самый высокогорный водоём Мухинского ущелья (2960 м). Вокруг него открываются необычные виды, поскольку растительность отсутствует, а вода в озере меняет цвет в зависимости от времени суток и погодных условий.
  • Ущелье Гоначхир. Оно начинается в 7 км от Домбайской поляны, у места слияния рек Аманауз и Гоначхир. Протяжённость его около 30 км до Клухорского перевала.
  • Ущелье Домбай-Ульген и водопад Чучхур. 12-метровый каскад образован потоком одноимённой реки, давным-давно пробившей себе дорогу сквозь ущелье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado вместимостью до 5-6 человек
  • Необходимо иметь при себе паспорт РФ
  • На месте оплачивается экосбор национального парка, 200 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Поселок Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
20 мая 2024
Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)

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