Северный Кавказ манит своими природными чудесами, и водопад Алибек - одно из них. Это место не оставит равнодушным ни одного путешественника.Экскурсия начинается с автомобильного трансфера к альпинистскому лагерю Алибек, где

можно насладиться видом гор и перекусить в кафе. Затем вас ждёт лёгкий треккинг к водопаду, который поражает своей мощью и красотой. Это идеальный маршрут для семейного отдыха и тех, кто хочет познакомиться с природой Домбая

Описание экскурсии

Автомобильный трансфер к альплагерю

К началу пешего маршрута мы поедем мимо зеленеющих лугов и величественных гор Главного Кавказского хребта. И примерно за 30 минут окажемся на месте становления советского альпинизма.

Альпинистский лагерь Алибек

Один из первых лагерей на Кавказе, сегодня это ещё и мемориальное место в честь всех тех, кто трагически погиб, штурмуя вершины гор в окрестностях Домбая. Здесь у вас будет возможность перекусить в высокогорном кафе, наслаждаясь пейзажами.

Треккинг

Нас ждёт один из самых популярных треккинговых маршрутов на Домбае, живописный и несложный. По пути — множество локаций для фото.

Водопад Алибек

И вот мы уже у цели: воздух пронизан водяной пылью, сам поток разбивается на несколько искрящихся струй, создавая в ущелье громоподобный рёв. Это зрелище оставляет неизгладимый след в памяти даже у самых опытных путешественников!

Организационные детали