Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Северный Кавказ манит своими природными чудесами, и водопад Алибек - одно из них. Это место не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Экскурсия начинается с автомобильного трансфера к альпинистскому лагерю Алибек, где читать дальше
можно насладиться видом гор и перекусить в кафе. Затем вас ждёт лёгкий треккинг к водопаду, который поражает своей мощью и красотой. Это идеальный маршрут для семейного отдыха и тех, кто хочет познакомиться с природой Домбая
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды Кавказских гор
🚗 Комфортный трансфер к началу маршрута
🏞 Лёгкий треккинг, подходящий для всех
📸 Множество мест для фотосессий
☕ Возможность перекусить в высокогорном кафе
Что можно увидеть
Альпинистский лагерь Алибек
Водопад Алибек
Описание экскурсии
Автомобильный трансфер к альплагерю
К началу пешего маршрута мы поедем мимо зеленеющих лугов и величественных гор Главного Кавказского хребта. И примерно за 30 минут окажемся на месте становления советского альпинизма.
Альпинистский лагерь Алибек
Один из первых лагерей на Кавказе, сегодня это ещё и мемориальное место в честь всех тех, кто трагически погиб, штурмуя вершины гор в окрестностях Домбая. Здесь у вас будет возможность перекусить в высокогорном кафе, наслаждаясь пейзажами.
Треккинг
Нас ждёт один из самых популярных треккинговых маршрутов на Домбае, живописный и несложный. По пути — множество локаций для фото.
Водопад Алибек
И вот мы уже у цели: воздух пронизан водяной пылью, сам поток разбивается на несколько искрящихся струй, создавая в ущелье громоподобный рёв. Это зрелище оставляет неизгладимый след в памяти даже у самых опытных путешественников!
Организационные детали
Большая часть автомобильного маршрута пролегает по грунтовой дороге, которую мы проедем на машине повышенной проходимости. А затем — пешком 1,5 км до водопада
Маршрут лёгкий, справятся даже дети
Дополнительно оплачивается экологический сбор (200 ₽ с чел.) и обед (от 500 ₽ с чел.)
Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 693 туристов
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае.
Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида.
Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.