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Из Ессентуков в Домбай, величие гор

Вы проведете целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.

Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гумбаши, через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, посмотрите на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетите древний храм Х века, отведаете блюда местной кухни.
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Из Ессентуков в Домбай, величие гор

Описание экскурсии

Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами. Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉

Ежедневно с 7.00 до 8.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Канатная дорога в посёлке Домбай
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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