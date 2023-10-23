Отправьтесь в уникальное путешествие к впечатляющему памятнику природы — Чегемским водопадам.
В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.
В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.
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Что вас ожидает:
- Чегемские водопады
- Парадром Чегем
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут. Эта достопримечательность представляет собой группу водопадов, берущих свое начало в реках Адай-Су, Сакал-Туп и Каяарты, которые после ниспадают в реку Чегем. Адай-Су переводится как «Девичья коса», считается самым мощным, высота его достигает тридцати метров. Следующий по величине Сакал-Туп переводится с балкарского языка как «Вода из горла», представляет собой необычную фигуру в виде желоба с водой. Третий водопад состоит из нескольких небольших потоков воды, часть из которых спускается каскадами, а другая стекает со скал. На территории Чегемских водопадов сплетаются вода и камень и вместе создают феерические картины.
Посетим парадром Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Широкий погодный диапазон, типичный для Чегема, делает это место интересным для пилотов любой квалификации. Начинающие могут отрабатывать взлёт и посадку в спокойных утренних и вечерних условиях, более опытных пилотов ждёт знаменитый «чегемский термодинамик», позволяющий комфортно парить у горы Зинки по несколько часов почти каждый день. Опытные спортсмены могут попробовать свои силы в маршрутных полётах вдоль высоких гор Скалистого и отрогов Главного Кавказского хребта.
Проедем через перевал Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, поз¬волявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий; через него проходил старинный торговый путь. Ущелья, которые соединяются перевалом, имеют свои особенности. Баксанское знаменито тем, что на нем расположились многочисленные курорты. А Чегемское отличается красивыми водопадами. Но также в нем находится «город мертвых» Эль-Тюбю. Это место считается аномальным — в 2009 году село было официально признано чудом России из-за долгожительства местного населения. Но кроме того, над вершинами холмов многие люди наблюдали странные и необъяснимые свечения. Пейзаж здесь загадочен и строг. Наверно, поэтому это место так притягивает эзотериков и любителей приключений.
И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. С каждым годом поток туристов к озеру возрастает в разы. Людей привлекает, в первую очередь, необычный цвет воды (прямо как в рекламе «Баунти»), но и остальные красоты не остаются незамеченными. Озеро находится на территории Кабардино-Балкарской республики. Официальное его название — Гижгит, но часто его называют Былымским в честь ближайшего одноимённого посёлка. Длина озера — один километр. По всему своему периметру озеро поросло водорослями. Климат здесь умеренный, средняя температура в июле составляет +25 °C, а в январе она опускается до -10 °C. Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Активности горного парка: роупджампинг 50 м. — 3500р полет на параплане 15мин — 5000р зиплайн — 1500р конные прогулки — 400р.
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 р. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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