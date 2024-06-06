1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
- аалександр2 июня 2024Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
- ННаргиза20 мая 2024Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
- ООльга19 мая 2024Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ННаталья3 мая 2024Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
- ННастя25 апреля 2024Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ЯЯрослав19 апреля 2024Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
- ССергей19 апреля 2024Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Популярные места»
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