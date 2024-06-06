Главные экскурсионные места в Домбае

Найдено 16 экскурсий в категории «Популярные места» в Домбае, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950 за всё до 6 чел.
Горная сказка Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800 за всё до 5 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
5 отзывов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300 за человека
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200 за всё до 4 чел.
Домбай на комфортабельном авто
Индивидуальная
12 часов
Домбай на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
  • а
    александр
    2 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
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    а наоборот делал упор на то, чтобы всё было в удовольствие. Итог:отличное настроение, море незабываемые впечатлений и сотни красочных фотографий. Одним словом рекомендую!!!

  • Н
    Наргиза
    20 мая 2024
    Горная сказка Домбая
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
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    бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
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    По дороге на Домбай мы посетили храм, позавтракали на перевале с великолепным видом на Кавказский хребет, заехали к озеру и полазили по пещерам. Наша поездка была запоминающийся - это было весело, интересно и познавательно, отдельное спасибо за отличное настроение нашу водителю-гиду Михаилу)

  • Н
    Настя
    25 апреля 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
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    компаний) Путешествие прошло на одном дыхание. Несколько локаций, безумно вкусный обед и в завершении заповедник. Могу смело рекомендовать гида и его коллегу)

  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • Я
    Ярослав
    19 апреля 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
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    Денису, который по пути рассказывал про места, по которым была экскурсия. Это, даже не пять звёзд, а все 10! Эмоции и впечатления от поездки бесценны! 😊👍

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Горная сказка Домбая
  4. Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
  5. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
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