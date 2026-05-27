Хотите вдохнуть свежий горный воздух и насладиться панорамами раскинувшихся скал и равнин? С плато Бермамыт вам откроются невероятные виды на настоящий природный амфитеатр. А еще мы доберемся к прекрасным Медовым водопадам. Наше путешествие пройдет налегке и с комфортом благодаря удобным внедорожникам.
Описание экскурсии
Захватывающие виды с горных вершин Выезжаем из Ессентуков от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время. На комфортабельном внедорожнике мы с вами проедем по субальпийским лугам вдоль отвесных обрывов. Поднявшись на плато Бермамыт, мы подойдем к краю скалы, осмотрим природный амфитеатр, полюбуемся причудливыми скалами под названием Монахи, постоим на мостике в небо и зарядимся энергией гор и их свежим воздухом. По Вашему желанию можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Рекомендации • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Природный амфитеатр
- Скалы Монахи
- Мостик в небо
- Эшкаконское ущелье
- Медовые водопады
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход на Медовые водопады - 60 руб.
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
