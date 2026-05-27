Захватывающие виды с горных вершин Выезжаем из Ессентуков от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время. На комфортабельном внедорожнике мы с вами проедем по субальпийским лугам вдоль отвесных обрывов. Поднявшись на плато Бермамыт, мы подойдем к краю скалы, осмотрим природный амфитеатр, полюбуемся причудливыми скалами под названием Монахи, постоим на мостике в небо и зарядимся энергией гор и их свежим воздухом. По Вашему желанию можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Рекомендации • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).

Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).