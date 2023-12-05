Канатная дорога открытая и при подъеме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться.

Быть в удобной обуви, иметь с собой теплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду.

Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике.

Что вас ждет: Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженном сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. В путешествие отправляемся на комфортных авто в мини группе от 6 до 8 мест. Далее отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь! По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе. Организационные моменты: