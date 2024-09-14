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Путешествие в Домбай из Железноводска

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу.

Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
5
28 отзывов
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Программа: Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 7:00). Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры). Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней. Посетим древний христианский Сентинский храм. Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе. В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами. По Вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Важная информация: Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой тёплую одежду (в горах прохладно). Желательно иметь при себе наличные деньги, так как в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой.

Ежедневно с 7.00 до 8.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Канатная дорога - 1600 руб.
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой тёплую одежду (в горах прохладно)
  • Желательно иметь при себе наличные деньги, так как в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Е
Отличная экскурсия и отличный гид Виктор! Очень комфортно было в машине, скорректировали маршрут в соответствие с погодой. С утра обещали дождь на Домбае, поэтому сразу поехали туда и успели посетить
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его в солнечную погоду, даже успели загореть. Посетили по нашему желанию заповедник и поехали к храму. Пока ехали началась гроза и ливень. Опередили дождь и приехали к храму в пасмурную погоду, но где-то рядом была гроза. Это невероятное ощущение, когда поднимаешься по ступенькам, вокруг ветер, сверкают молнии и гремит гром, а потом заходишь в храм и там тишина и спокойствие. Потрясающий опыт, который мы пережили. Спасибо большое за поездку, мы были в восторге!

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О
Потрясающее зрелище Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, знаковое место-гора Кольцо (загадали желания), горные перевалы и серпантины, по дороге к Византийским храмам. Посещение зоопарка в заповеднике, и, конечно, шашлык из
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барашка с безумно вкусными лепёшками. Наш гид Виктор постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, останавливались по пути для красивых фото. Море впечатлений, много узнали нового и интересного из жизни Северного Кавказа, договорились на след. год на Эльбрус

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И
Не повезло с погодой! Ливень со снегом не дали насладиться красотой природы на полную катушку. . Но мы находим незабываемые моменты в любой ситуации! На закрытом подъёмнике поднялись до смотровой
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площадки, нафотографировались, закупились теплыми вязаными вещами и сувенирами. Вкусный обед, горячий глинтвейн и незабываемые впечатления останутся в памяти надолго. Водитель Виктор - это безопасная езда, удобная машина, немногословность - только важная для нас информация - сделали нашу поездку на пять

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Н
Экскурсия на Домбай с Виктором прошла замечательно! Виктор рассказал много интересного, делал остановки в прекрасных видовых местах! Правда погода подвела, в горах было облачно, но здесь сложно предугадать. Зато ресторан
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на высоте с форелевым озером впечатлил (по рекомендации Виктора), сама поймала рыбку и мне её приготовили! Виктор, очень тактичный и пунктуальный экскурсовод, комфортный автомобиль! 12 часов экскурсии прошли на одном дыхании. Рекомендую всем!!!

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Н
Красивейший Домбай, полный восторг! Это не передать ни словами, ни на фото, ни на видео, это просто надо видеть! Экскурсией мы остались очень довольны. Виктор - замечательный водитель и чистая
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машина). С ним не страшно в любую непогоду и на любой высоте. Курирует во время поездки. Где эффектно сфотографироваться, где вкуснее покушать, ни разу нас не поторопил, хотя продолжительность поездки была 12 часов. С Виктором нам было очень комфортно и интересно! Спасибо!

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А
Понравилась индивидуальность. Прекрасно, что нас сопровождали и рассказывали. Очень понравилась что включены в экскурсию точки: сквозная пещера и шаолиньский монастырь. Жаль что в горах в этот день была гроза и вторая половина нашего путешествия прошла под дождём, в результате канатная дорога в Домбае оказалась закрыта, но прихоти погоды не угадаешь.
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