Путешествие в Домбай из Железноводска

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По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Путешествие в Домбай из Железноводска
Ближайшие даты:
24
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

Программа:

  • Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 7:00).
  • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на главный Кавказский хребет и Эльбрус.
  • Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
  • Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
  • Посетим древний христианский Сентинский храм.
  • Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе.
  • В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
  • По Вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.

Ежедневно с 6.00 до 7.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Канатная дорога 1600 руб
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6.00 до 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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