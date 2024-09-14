По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу.
Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
Описание экскурсииОднодневная экскурсия к горным вершинам Домбая По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Программа: Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 7:00). Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры). Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней. Посетим древний христианский Сентинский храм. Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе. В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами. По Вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Важная информация: Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой тёплую одежду (в горах прохладно). Желательно иметь при себе наличные деньги, так как в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой.
Ежедневно с 7.00 до 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Канатная дорога в Домбае
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Канатная дорога - 1600 руб.
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой тёплую одежду (в горах прохладно)
- Желательно иметь при себе наличные деньги, так как в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия и отличный гид Виктор! Очень комфортно было в машине, скорректировали маршрут в соответствие с погодой. С утра обещали дождь на Домбае, поэтому сразу поехали туда и успели посетить
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О
Потрясающее зрелище Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, знаковое место-гора Кольцо (загадали желания), горные перевалы и серпантины, по дороге к Византийским храмам. Посещение зоопарка в заповеднике, и, конечно, шашлык из
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И
Не повезло с погодой! Ливень со снегом не дали насладиться красотой природы на полную катушку. . Но мы находим незабываемые моменты в любой ситуации! На закрытом подъёмнике поднялись до смотровой
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Н
Экскурсия на Домбай с Виктором прошла замечательно! Виктор рассказал много интересного, делал остановки в прекрасных видовых местах! Правда погода подвела, в горах было облачно, но здесь сложно предугадать. Зато ресторан
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Н
Красивейший Домбай, полный восторг! Это не передать ни словами, ни на фото, ни на видео, это просто надо видеть! Экскурсией мы остались очень довольны. Виктор - замечательный водитель и чистая
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А
Понравилась индивидуальность. Прекрасно, что нас сопровождали и рассказывали. Очень понравилась что включены в экскурсию точки: сквозная пещера и шаолиньский монастырь. Жаль что в горах в этот день была гроза и вторая половина нашего путешествия прошла под дождём, в результате канатная дорога в Домбае оказалась закрыта, но прихоти погоды не угадаешь.
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