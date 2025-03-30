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и что с собой взять. Ездили с Игорем и он просто лучший гид, а сравнивать есть с чем) Проезжая даже самую маленькую деревушку, Игорь рассказывал много интересного о них, мифы легенды и многое другое, советовал где и что лучше покушать, купить из сувениров или местной продукции. От поездки столько впечатлений положительных и у взрослых и детей, не смотря на очереди на подъемники. Что еще важно, не было спешки и спокойно наслаждались видами. На обратном пути пели песни в караоке и это просто восторг🔥