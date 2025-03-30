Показать всёКавказский национальный паркЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковЭкскурсии на Домбай из Пятигорска
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4512 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборДомбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4512 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: однодневная экскурсия в Домбай
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным горам Домбая с захватывающими видами и чистейшим воздухом
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 апр в 06:30
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 апр в 07:30
4512 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Домбай из Железноводска
Уникальная возможность увидеть живописные пейзажи, древние храмы и одну из самых чистых рек Европы в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 марта 2025Прекрасный Домбай! Головокружительный! Интересный гид Дмитрий, мы от него в восторге, интересные факты о крае, о городах, комфортабельный автомобиль, одни положительные впечатления, сильно рекомендую!!!
- ООльга24 марта 2025Домбай порадовал солнечной погодой, роскошным видом на Эльбрус по дороге, красотой и силой. Мы ездили на классной машине Infinity с Дмитрием. Дима отлиняй гид, много интересной информации, легкая подача с юмором. Без занудства и перебора. Всем рекомендую.
- ССветлана19 марта 2025Поездка была прекрасная. Гид- водитель Игорь очень хорош: веселый, эрудированный. Погода на подвела. Всем рекомендую съездить.
- ННаталья12 марта 2025Домбай великолепен. Погода не подвела, все было заметно. Тамара, отличный гид. Большое спасибо за поездку все очень понравилось.
- ЛЛюбовь8 января 2025Поездку бронировали за 2 недели до отпуска. Организация очень хорошая, за сутки прислали всю информацию по поездке, рекомендации по одежде
- ННина14 декабря 2024Экскурсия очень понравилась, прекрасные места! Гид Рома очень интересно рассказывает о истории Кавказа и его обычаях. Также хочется отметить профессионализм гидов Ромы и Тамары, которые, несмотря на стремительно изменившиеся погодные условия довезли нас целыми и невредимыми. Рекомендую!
- ИИван11 декабря 2024Чудесный Антон, прекрасная поездка и хорошая программа. Это был наш первый тур из 3 подряд купленных. Спасибо большое Антону за его старание 🙏🏻
- ГГалина2 декабря 2024Очень понравилась гид Томара, очень много знает, очень интересно рассказывает. Водит машину профессионально, осторожно, грамотно, тем более был сильнейший снегопад. Спасибо ей огромное! .
- ЕЕкатерина15 ноября 2024Экскурсия соответствует ожиданиям. Удобно в мини-группе - всё комфортно по времени, не надо никого долго ждать) Гид Денис интересно рассказал про историю Кавказа. Спасибо!)
- ЧЧингиз25 октября 2024Всегда мечтал съездить в горы) и вот наконец мечта осуществилась! Посетил с любимой Домбай! Это просто фантастика! Очень красиво. Понравилась кухня, привез коньяк) Спасибо вам Выше города!
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Кавказский национальный парк»
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