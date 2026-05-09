В Домбай приезжают, чтобы полюбоваться альпийскими вершинами или заняться зимними видами спорта. Предлагаем объединить горные пейзажи с активным отдыхом.
Мы погуляем по курорту, вспомним его историю и местные легенды, а затем отправимся на урок с лыжным инструктором.
Мы погуляем по курорту, вспомним его историю и местные легенды, а затем отправимся на урок с лыжным инструктором.
Описание экскурсии
Прогулка по Домбаю
- Вы встретитесь с гидом и прогуляетесь по центру курорта.
- Подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
- Увидите панорамы Главного Кавказского хребта и окрестных вершин.
- Гид расскажет об истории Домбая, развитии курорта и местных легендах.
- Полюбуетесь вершиной Сулахат — «Спящей красавицей» — и услышите связанные с ней предания.
- Сфотографируете знаменитую летающую тарелку и посетите смотровые площадки.
Горные лыжи
- Вместе с гидом подберёте горнолыжное снаряжение по росту и весу.
- Пройдёте краткий инструктаж и вводную теорию.
- На учебном склоне вас ждёт один час практики с инструктором.
- Отработаете первые спуски и базовые навыки катания на горных лыжах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит один час обучения.
- Прокат снаряжения, канатная дорога и бугельный подъёмник оплачиваются отдельно (стоимость зависит от сезона).
- Выбирайте соответствующую одежду, не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Домбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 696 туристов
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида. Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии на «Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах»
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
4200 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
21 900 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за человека