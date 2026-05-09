Мои заказы

Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах

Рассмотреть Главный Кавказский хребет и скатиться по учебному склону
В Домбай приезжают, чтобы полюбоваться альпийскими вершинами или заняться зимними видами спорта. Предлагаем объединить горные пейзажи с активным отдыхом.

Мы погуляем по курорту, вспомним его историю и местные легенды, а затем отправимся на урок с лыжным инструктором.
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах

Описание экскурсии

Прогулка по Домбаю

  • Вы встретитесь с гидом и прогуляетесь по центру курорта.
  • Подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
  • Увидите панорамы Главного Кавказского хребта и окрестных вершин.
  • Гид расскажет об истории Домбая, развитии курорта и местных легендах.
  • Полюбуетесь вершиной Сулахат — «Спящей красавицей» — и услышите связанные с ней предания.
  • Сфотографируете знаменитую летающую тарелку и посетите смотровые площадки.

Горные лыжи

  • Вместе с гидом подберёте горнолыжное снаряжение по росту и весу.
  • Пройдёте краткий инструктаж и вводную теорию.
  • На учебном склоне вас ждёт один час практики с инструктором.
  • Отработаете первые спуски и базовые навыки катания на горных лыжах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит один час обучения.
  • Прокат снаряжения, канатная дорога и бугельный подъёмник оплачиваются отдельно (стоимость зависит от сезона).
  • Выбирайте соответствующую одежду, не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Домбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 696 туристов
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида. Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.

Входит в следующие категории Домбая

Похожие экскурсии на «Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах»

Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
12 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
4200 ₽ за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
12 часов
-
20%
4 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
4200 ₽5250 ₽ за человека
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Канатная дорога
14 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
21 900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Домбае
от 6000 ₽ за человека