Треккинг к Алибекскому водопаду Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая 14 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 16 чел. Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы Начало: У вашего отеля в Домбае 8000 ₽ за всё до 16 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Поход к Бадукским озёрам - из Домбая Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику Начало: У канатной дороги в Домбае 15 000 ₽ за всё до 10 чел.

