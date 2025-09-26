Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг к Алибекскому водопаду
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
