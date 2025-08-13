Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Домбая

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Домбае, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
5 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 сен в 09:30
3800 ₽ за человека
Домбай в мини-группе из городов КМВ
14 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
«Здесь — смотровая площадка на Северо-Кавказский хребет и обзорная самого перевала»
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
4200 ₽ за человека
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
«Вы познакомитесь с посёлком и увидите главные природные и культурные локации»
13 сен в 10:00
15 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 августа 2025
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Ездили с подругой на Домбай с Евгением!
    Отличная экскурсия получилась: виды, природа, погода!
    Увидели все: от Эльбруса до сырных пещер)
    Хотелось плакать от увиденных красот💔
    Всем советую!
  • В
    Валерия
    26 июля 2025
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Домбай это удивительно красивый край!
    Нам очень повезло с погодой, нагулялись вдоволь! Было не много людей, не было очередей на канатку
    читать дальше

    и сама канатка одна из красивых на которых мы были!
    Экскурсия была очень круто организована, гид Дмитрий просто супер! Спасибо ему за всё!
    Было так интересно!
    Спасибо большое за организацию!

  • М
    Максим
    23 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
    читать дальше

    горах, водопадах. На любой вопрос Галина нам отвечала. Очень приятно, когда человек настолько позитивен!! Можно по-простому поговорить, посмеяться.
    Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️

  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
    Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
  • Л
    Лейсан
    18 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
    читать дальше

    наш гид была Галина она не просто гид она очень интересно рассказывает саму историю что и как, огромное Вам спасибо ❤️❤️❤️❤️❤️

  • В
    Виктор
    14 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
    читать дальше

    Уаз буханка отдельное чудо в красивой раскраске. Подсказали и рассказали о бо всем, что нас интересует. Спасибо большое, будем обращаться ещё.

  • А
    Анастасия
    3 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Геннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собрано.
    Слушали его, казалось, какие невероятные истории.
    Советуем всем данного специалиста!
  • V
    Vera
    25 апреля 2025
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Лучший экскурсовод и водитель! Евгений, очень интересно всё рассказывал, всё чётко и организовано. Нам очень понравилось)) Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    19 октября 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    У нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетить определенные места). Очень понравилось то, как Галина подавала информацию, было информативно и интересно! Спасибо)
  • О
    Ольга
    8 сентября 2024
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Нам очень понравилась данная экскурсия. Остались неизгладимые впечатления от красот, окружавших нас и от дружелюбия, внимательного отношения и что не мало важно: чувстве юмора гида- водителя. Рассказывал с большой любовью о своём крае Карачаево-черкесии. Спасибо за чуткое отношение к гостям👌
  • Ю
    Юрий
    7 сентября 2024
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Живописнейшие виды по пути и на самом Домбае!! Внимательный, ответственный гид! Огромное спасибо за чудесное путешествие! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 сентября 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Ездили на Алибекский водопад с замечательными гидами Алексеем и Галиной. Спасибо, друзья, за великолепную экскурсию! С учетом, что в поход
    читать дальше

    пошли "три калеки", маршрут был выбран по силам. Невероятные красоты водопадов, гор, лесов! Чудо просто невероятное! Обязательно вернемся ещё не раз, чтобы побывать и на других маршрутах "конструктора".

  • И
    Ирина
    5 сентября 2024
    Домбай в мини-группе из городов КМВ
    Шикарная экскурсия! Всё было на высшем уровне и даже сверх ожиданий) Вся поездка прошла в супер-комфортных условиях, автомобиль новый, не
    читать дальше

    было сильной тряски, вождение безопасное🙌🏻

    Виды просто завораживающие, отдыхаешь душой и мыслями, полная перезагрузка!

    Компания, которая была с нами - просто великолепна, было очень весело и дружелюбно!

    Отдельную благодарность хотим выразить нашему гиду Темирлану. Было интересно слушать исторические факты, совершенно НЕ нудно, преподносил всё с юмором) Проявил максимальную заботу: угостил ароматным горным чаем и сладостями!

    В общем и целом, вся поездка прошла весело, легко и интересно, всем советуем! 🏔️🤍

  • С
    Сёмина
    28 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Бронировали экскурсию сильно заранее на 7 человек. Хотели побольше узнать о Домбае и его достопримечательностях, поэтому решились на экскурсию. Посетили
    читать дальше

    две локации Шоанинский храм и сырные пещеры. Гид Алексей рассказал о зарождении курорта Домбай и по пути говорил, где какие достопримечательности есть. В сырных пещерах провел через экстремальный участок, за что респект. А вот про Шоанинский храм особо нам ничего не рассказали, на месте высадили «со словами гуляйте, делайте фоточки». На обратном пути завезли в кафешку, после которой на следующий день все слегли с отравлением. Очень жаль, так как место там приятное и домашнее, можно покачаться на качелях и погладить ослика Фиону.
    Во время нашей экскурсии загорелось ущелье Гоначхир, на другую локацию не заменили.
    На подъемник сказали, что сами поднимайтесь, не укладываемся во времени.

    Осталось ощущение, что мы заказывали трансфер, хотя сами были на машинах и могли вполне доехать до каждой локации. Брали ради экскурсии, но для нас получилось маловато.

    С гидом стоит точно посетить сырные пещеры иначе не закарабкаетесь, куда можно подняться. И обзорную экскурсию по Домбаю.

  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Я думаю, что это один из лучших организаторов на Домбае.
    Гуру и знаток гор - наш гид Геннадий. С ним путешествие
    читать дальше

    было очень комфортным и безопасным, а в горах это главное.
    И пусть на одну точку мы не смогли подняться (не зависящие от организатора причины - ремонт трубопровода), Геннадий сделал замену и показал нам не менее красивые места.
    Отличный рассказчик, очень опытный гид и водитель по бездорожью, знаток края.

    Небольшое пожелание - купите колонку, усилитель звука, на задних сидениях нужно прислушиваться к рассказу.
    Были на экскурсии 21 августа, как раз в тот день, когда начался пожар (в тот момент ничего не говорило о катастрофе), очень надеемся что все гиды команды не пострадали.
    Частица нашего сердца осталась на Домбае, очень надеемся, что в скором времени спасатели и пожарные справятся с этой бедой.
    Всем рекомендуем этого организатора!

  • G
    Grigorii
    7 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Бронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил что повредился и будет другой,
    читать дальше

    согласовали маршрут.
    За нами приехал Денис,все рассказал показал, двигались в нашем темпе, по времени тк мы успевали заехали еще в пару красивых мест которые уже добавились в ходе экскурсии. Подстраивался под нас, показывал места которые знают только местные. Нам очень понравилось. Всем советую и буду советовать друзьям кто сюда поедет.

  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
    читать дальше

    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
