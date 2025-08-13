Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 сен в 09:30
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
«Здесь — смотровая площадка на Северо-Кавказский хребет и обзорная самого перевала»
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
«Вы познакомитесь с посёлком и увидите главные природные и культурные локации»
13 сен в 10:00
15 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
- ААнастасия13 августа 2025Ездили с подругой на Домбай с Евгением!
Отличная экскурсия получилась: виды, природа, погода!
Увидели все: от Эльбруса до сырных пещер)
Хотелось плакать от увиденных красот💔
Всем советую!
- ВВалерия26 июля 2025Домбай это удивительно красивый край!
Нам очень повезло с погодой, нагулялись вдоволь! Было не много людей, не было очередей на канатку
- ММаксим23 мая 2025Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
- ННаталья19 мая 2025Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
- ЛЛейсан18 мая 2025Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
- ВВиктор14 мая 2025Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
- ААнастасия3 мая 2025Геннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собрано.
Слушали его, казалось, какие невероятные истории.
Советуем всем данного специалиста!
- VVera25 апреля 2025Лучший экскурсовод и водитель! Евгений, очень интересно всё рассказывал, всё чётко и организовано. Нам очень понравилось)) Спасибо большое!
- ААнастасия19 октября 2024У нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетить определенные места). Очень понравилось то, как Галина подавала информацию, было информативно и интересно! Спасибо)
- ООльга8 сентября 2024Нам очень понравилась данная экскурсия. Остались неизгладимые впечатления от красот, окружавших нас и от дружелюбия, внимательного отношения и что не мало важно: чувстве юмора гида- водителя. Рассказывал с большой любовью о своём крае Карачаево-черкесии. Спасибо за чуткое отношение к гостям👌
- ЮЮрий7 сентября 2024Живописнейшие виды по пути и на самом Домбае!! Внимательный, ответственный гид! Огромное спасибо за чудесное путешествие! Рекомендую!
- ЕЕлена6 сентября 2024Ездили на Алибекский водопад с замечательными гидами Алексеем и Галиной. Спасибо, друзья, за великолепную экскурсию! С учетом, что в поход
- ИИрина5 сентября 2024Шикарная экскурсия! Всё было на высшем уровне и даже сверх ожиданий) Вся поездка прошла в супер-комфортных условиях, автомобиль новый, не
- ССёмина28 августа 2024Бронировали экскурсию сильно заранее на 7 человек. Хотели побольше узнать о Домбае и его достопримечательностях, поэтому решились на экскурсию. Посетили
- ИИрина24 августа 2024Я думаю, что это один из лучших организаторов на Домбае.
Гуру и знаток гор - наш гид Геннадий. С ним путешествие
- GGrigorii7 августа 2024Бронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил что повредился и будет другой,
- ЕЕвгения10 июля 2024Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим19 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
