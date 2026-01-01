Описание тура
Мы увидим самые знаменитые и красивые места Кавказа, искупаемся в термальных бассейнах, насладимся кавказской кухней, разглядим Эльбрус с разных сторон, оценим более 20 видов нарзана, покормим симпатичных сусликов и конечно сделаем самые лучшие фотографии!
Программа тура по дням
Термальные источники и прекрасный Кисловодск
Мы встретим Вас в аэропорту/вокзале Минеральные воды (или заберем из отеля если вы прилетели накануне), по прибытию в Кисловодск, у вас будет возможность отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, увидеть крепость и первые старинные дома города, подняться на канатной дороге к вершинам местных гор и полюбоваться Кавказских хребтом с любимого Лермонтовым места. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах, а вечером будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках. (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00). Заселение в отель с 14.00. Встреча в аэропорту/жд вокзал 12:00).
Водопады в урочище Джилы-су
Отдохнув в отеле, ранним утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся красавцем Эльбрусом, который всё наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедиться, расположенная высоко в горах она зачаровывает своими видами и горными пейзажами. Джилы-Су есть чем удивить: в балке Кала-Кулак расположено Ущелье Замков: застывшая лава, благодаря ветру и воде образовала удивительные фигуры (некоторые высотой с 5-этажный дом). Мы подивимся природным творениям которые называют песчаными замками или зубы дракона. Посетим четыре разных водопада, самый высокий из которых, водопад Султан: мощный поток воды с высоты более 40 метров! А так же полюбуемся красным водопадом Кызыл-Су и Эмир. Узнаем о чудесной воде этого ущелья, куда уже много лет приезжают исцеляться множество людей, а желающие могут сами оценить полезность этой воды и искупаться в природной купели нарзана с температурой воды около +24С. Конечно, летом, поищем и покормим милых диких сусликов. Узнаем почему горы Сирх и Тузлук являются местами силы. Попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли. По желанию (за доп. плату) посетим также живописный экопарк Долина Нарзанов, где расположено около 40 источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по живописным маршрутам ущелья и пообедать в кафе местной кухни.
Ориентировочная продолжительность поездки 6-9 часов.
Суслики прибегают только по собственному желанию:) и только летом в хорошую погоду:))
Непревзойденный Домбай
В этот день, мы с утра отправимся в Домбай. Дорога в Домбай очень живописна и покорит вас своей красотой. Если в путешествии на Джилы-су мы ехали по горным серпантинам среди скал, то дорога в Домбай, как в сказке, словно окружена волшебным лесом. Исследуем необычные сырные пещеры. Полюбуемся на необычное озеро Кара-кель, черное зеркало сияющие на фоне заснеженных гор. Поднимемся по канатной дороге на высоту более 3 тысяч метров, любуясь открыточными видами.
Домбай — это знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
Сама дорога в Домбай просто сказочно живописна, Вам сложно будет остановится фотографируя бесконечные виды на горы и долины открывающиеся то тут то там…
По канатной дороге поднимимся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 3200 метров восхитимся впечатляющими горными пейзажами. Увидим подарок финского президента, необычный отель в виде, летающей тарелке и обязательно сделаем прекрасные снимки на всех смотровых площадках.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой, которую можно набрать с собой и полюбоваться открыточными видами.
Далее мы посетим Шоанийский храм, расположенный высоко в горах,куда можно подняться только на внедорожнике. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы.
Средняя продолжительность поездки 12 часов.
Медовые водопады
В этот день мы не будем рано просыпаться, выспимся и отдохнем, что тоже необходимо в длительном путешествии. Отдохнув и позавтракав отправляемся на известные медовые водопады. По пути мы посетим смотровую площадку с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее спускаемся к самим водопадам где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины. После водопадов отправимся в чайный домик, где можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья и чая, конскую колбасу и др), а желающие могут совершить прогулку на лошадях (за доп. плату).
Отдых (или поездка в горы, для тех кто не устал)
Отдыхательный день, возможность выспаться и отдохнуть от огромного потока ярких впечатлений.
Когда выбирается путешествие многим хочется объять необъятное, но провёдя уже множество подобных поездок, я знаю, что 90% уже на третий день хотят отдохнуть, но им жаль отказываться от уже оплаченных поездок. Поэтому я предусмотрел для Вас возможность решить каким будет этот день уже после начала поездки, когда проведя уже два дня в путешествии Вы сможете лучше понимать как Вам хочется провести этот день.
Возможно в этот день Вам захочется отоспаться и насладиться прогулкой по самому большому рукотворному парку в мире. Заглянуть на популярные оздоровительные процедуры или в итальянские термы. Посетить дегустации на местной винодельне. Отправиться для знакомства в город Пятигорск или Железноводск. Или на местный рынок за вкусными или необычными сувенирами, а может быть, и на шубный рынок. Или просто получить удовольствие от расслабленной прогулки по городу, фонтанов, цветов и бюветов с нарзаном, особенно если в день прилета Вы не успели это сделать.
Для тех кто не устал, в этот день, поездка в новом направлении. Вокруг так много ярких и восхитительных мест, что Вам останется только выбрать куда ещё зовет Вас душа. Можно отправится в Архыз, Верхнюю Балкарию, Северную Осетию или на плато Канжол и многие другие локации. Я расскажу Вам все нюансы и возможности всех предлагаемых направлений, Вам останется только выбрать то что ближе вашему сердцу, а всю организацию мы возьмём на себя.
Ваш выбор не зависит от выбора других участников нашего путешествия (даже если Вы одна/один из всей группы желаете в этот день отправиться в поездку). При желании мы можем ещё до начала путешествия согласовать направление Вашей поездки в этот день (за день до выезда я предложу на выбор два разных варианта, поэтому если Вы уже знаете что хотите определенную локацию, лучше сразу написать мне об этом). Стоимость поездки зависит от направления и количества участников готовых поехать.
Плато Бермамыт
В этот день мы отправляемся на фантастическое плато Бермамыт. По пути мы остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. и отдохнем на террасе в кафе местной карачаевской кухни.
В дороге на плато Бермамыт мы полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных, мирно пасущихся на лугах или парящих над горными вершинами.
На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой. Смелые путешественники могут забраться на отвесные скалы для особо впечатляющих фотографий.
Поездка занимает около 4-6 часов (в зависимости от погоды).
Прибытие в аэропорт/Жд вокзал после 18 вечера (если вы остаётесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Мин. водах или Кисловодске).
Эльбрус
В этот день мы отправимся к подножию величественного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. От поляны Азау отправляется самая высокая канатная дорога в Европе, а виды со смотровых площадок просто завораживают. Три остановки по пути наверх и на каждой расположены смотровые площадки и кафе, где можно насладиться бокалом глинтвейна и расслабленно полюбоваться окружающими Вас горными хребтами и вершинами. Для тех кто хочет забраться еще выше, на верхней станции канатной дороги, дежурят ратраки и снегоходы, с помощью которых Вас поднимут на высоту 5100 метров! На Азау мы проводим три часа.
По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через горные перевалы и самый высокогорный город России. Остановимся в кафе и отведаем вкусные национальные блюда местных народов. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.
Далее посетим поляну нарзанов, где в окружении гор, прямо из под земли бьют несколько разных видов нарзана.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание все дни по программе
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах с удобствами (для двух человек двухместный номер, для трех - трехместный или двухместный +доплата за одноместный (по вашему выбору) если вас четверо, будет два двухместных (возможен, по запросу, четырехместный)
- Встреча в аэропорту/вокзале Мин. вод, в день начала нашего путешествия (встречаем в 12 дня (если Ваш рейс прилетает раньше/позже, возможность трансфера, пожалуйста, обговаривайте До бронирования). Если Вы прилетели вечером накануне и остановились в отеле в Мин. водах, мы заберем Вас с отеля
- Чай/кофе на остановках в живописных локациях (при хорошей погоде)
- Помощь в выборе места размещения, если вы приезжаете раньше начала программы или хотите задержаться после окончания, и помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Оплата входных билетов на канатную дорогу (стоимость зависит от вида выбираемой Вами канатной дороги и высоты на которую вы желаете подняться, а так же возраста)
- Входные билеты в термальные бассейны (стоимость зависит от возраста, времени и выбора услуг)
- Экосборы на джилы-су
- Одноместное проживание (12.000 за все ночи), если вы путешествуете один/одна и нет других участников готовых разделить номер с Вами или Вы сами хотите одноместный номер
- Поездка в горы в отдыхательный день (стоимость зависит от выбранного направления, от 2500 до 6000/чел. или 6000-18000 индивидуально)
- Дополнительные развлечения или активности по личным пожеланиям: фото на яке или с другими животными/костюмами, зиплайн, альпаки, лошади, квадроциклы, сапы, парапланы и прочее. На разных локациях множество местных жителей предлагают самые разнообразные варианты развлечений, которые вы можете выбрать и оплатить самостоятельно, в рамках свободного времени которое заранее сообщает гид
- Трансфер в аэропорт в другое время/дни (если вы прилетаете раньше или улетаете/уезжаете позже окончания/начала программы, или если ваш рейс задерживается)
О чём нужно знать до поездки
Ориентировочно с 1 по 20 сентября 2026 года новая канатная дорога на Эльбрусе будет находится на регламентных работах, в связи с чем возможны очереди на втором подъемнике, а в случае его неисправности вообще не будет возможности подняться. Я не могу предсказать какой длины будет очередь и сколько времени на нее будет потрачено также как и до какого уровня будет возможен подъём.
Пожелания к путешественнику
Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой: отражение солнечного света от снега невероятно яркое). Перчатки, варежки (зимой обязательно). Дождевик. Аптечные средства, если вас укачивает (помните что практически каждый участник хочет сидеть впереди, поэтому мы меняемся местами в течение поездки, чтобы ни кого не обидеть).
Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится. В зимнее время, в следствии снежных заносов, поездка на водопады Джилы-су заменяется поездкой на Чегемские водопады. На Бермамыт мы едем по горному плато, дорог и связи в этом районе нет, при плохой погоде, если не удаётся перенести на другой день эту поездку, мы выбираем другое направление (предлагаем доступные варианты).
Последовательность экскурсий по дням определяется организатором (при этом, мы постараемся чтобы Вы посетили Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.
Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).
Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы гладите/кормите с рук, их, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.
У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но поездка на Бермамыт это бездорожье, а резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, что, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.
К сожалению, я не могу предсказывать погоду. Учитывая что вы проведете в путешествии 7+ дней, даже за время вашего путешествия погода может несколько раз кардинально поменяться (зимой бывает и +16, и -16), выбирайте многослойную одежду чтобы можно было утеплиться если холодно, или снять лишнее если тепло. Утром может быть холодно, днем тепло, вечером холодно. На открытых канатках может быть ледяной ветер. На верхней станции Эльбруса снег лежит круглогодично поэтому всегда есть возможность наступить в снег и промочить ноги. Большинство отлично путешествуют в кроссовках, но по опыту: есть уникальные туристы
Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.
Трансфер включенный в стоимость только групповой, это означает что даже в случае, если из-за изменений поездок по дням (например из-за закрытия дороги) в последний день программы у нас другая, возможно более короткая поездка, мы едем в аэропорт к указанному времени вместе (другое время выезда возможно только как индивидуальный платный трансфер)
Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.
Дорогие туристы, в горах как правило, наиболее прекрасные виды по утрам, поэтому обычно мы выезжаем в 7 утра (чем позже выезжаешь тем больше риск облачности). В 7 утра в отелях не сервируют завтрак. Мы завтракаем в кафе или на красивой локации, по пути. В кафе в горах как правило ограниченный ассортимент, в несезон или по другим причинам кафе может быть закрыто. Тем кому необходимы определенные блюда на завтрак будет некомфортно в нашем путешествии. Пообедать на Эльбрусе и в Домбае вы можете в любом кафе в рамках свободного времени.
В праздничные даты + в разгар сезона (а так же в случае закрытия канатных дорог на плановую и внеплановую профилактику) возможны очереди на подъём и спуск на Эльбрусе и в Домбае. Я к сожалению, не обладаю возможностью, предсказать сколько времени займет очередь, я могу лишь предупредить о том что есть большая вероятность что она будет и предложить другие варианты (за один день воспользоваться канатной дорогой на Эльбрус может 8 тысяч человек!).