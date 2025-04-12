Найдено 4 тура в категории « Ущелья » в Домбае, цены от 14 999 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 4 дня 17% Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа «В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню» от 35 700 ₽ 43 000 ₽ за человека 3 дня 23% Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа «В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню» от 23 000 ₽ 30 000 ₽ за человека 6 дней 5% Кругосветка по Кавказу. Часть 1 За шесть дней вы побываете на Эльбрусе, Джилы-Су, Бермамыте, в Домбае и Чегемском ущелье «За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа» от 55 100 ₽ 58 000 ₽ за человека 2 дня 25% Два дня на Кавказе: язык тролля, город мёртвых и Чегемские водопады За два дня увидим горы, водопады, ущелья, перевалы, озёра и посетим город мёртвых «Сегодня мы посетим хуламо-безенгийское ущелье, посмотрим на водопад Тыжын-ты который вытекает прямо из скал» от 14 999 ₽ 19 999 ₽ за человека Все туры Домбая

