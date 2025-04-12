-
17%
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
31 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 35 700 ₽
43 000 ₽ за человека
-
23%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
22 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 23 000 ₽
30 000 ₽ за человека
-
5%
Кругосветка по Кавказу. Часть 1
За шесть дней вы побываете на Эльбрусе, Джилы-Су, Бермамыте, в Домбае и Чегемском ущелье
«За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа»
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
от 55 100 ₽
58 000 ₽ за человека
-
25%
Два дня на Кавказе: язык тролля, город мёртвых и Чегемские водопады
За два дня увидим горы, водопады, ущелья, перевалы, озёра и посетим город мёртвых
«Сегодня мы посетим хуламо-безенгийское ущелье, посмотрим на водопад Тыжын-ты который вытекает прямо из скал»
28 мар в 10:00
21 мар в 10:00
от 14 999 ₽
19 999 ₽ за человека
