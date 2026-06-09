Познакомьтесь с Дубной — городом, где древняя история соседствует с миром науки и технологий.
На экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете о средневековом прошлом и научной славе одного из самых необычных городов Подмосковья.
На экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете о средневековом прошлом и научной славе одного из самых необычных городов Подмосковья.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Дубне Дубна – молодой и вместе с тем старинный город. Крепость под этим именем впервые упомянута в новгородской летописи за 1134 год, а в 20 веке город стал центром мировой науки и техники. На этой экскурсии вы:
- посетите все главные достопримечательности города;
- увидите Дубну «историческую» – откуда начался средневековый город, гидросооружения канала имени Москвы, Дубну «авиационную», Дубну «научную»;
- услышите рассказ о его истории, легендах и современности, о людях Дубны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость 12 века у впадения реки Дубны в Волгу
- Гидросооружения канала им. Москвы
- Объединенный института ядерных исследований (ОИЯИ)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт для групп до 3 человек
Что не входит в цену
- Транспорт для групп более 3 человек (аренда микроавтобуса или транспорт туриста)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дубна, пл. Жолио-Кюри
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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