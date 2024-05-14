1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
«Вы познакомитесь с творчеством местного Гауди и Боба Макара, очаруетесь жилыми кварталами и выясните, где хранится питьевая вода для Москвы»
Завтра в 11:00
11 июня в 14:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: У ж/д-вокзала «Дубна»
«Как он возник и развивался, чем знаменит сегодня — это будет не шапочное, а весьма близкое знакомство»
Завтра в 13:00
11 июня в 08:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
«Всего в 100 км от столицы вы познакомитесь с городом физиков и оцените виды Московского моря»
12 июня в 15:30
13 июня в 08:30
8 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 мая 2024Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
- ККатя12 мая 2024Юлия- прекрасный экскурсовод. Одна из лучших.
- NNatalya5 мая 2024Чудесная Юлия влюбила в свой родной город. Всем рекомендую данную программу. Мы были с детьми школьного возраста, дети остались тоже
- ТТатьяна3 мая 2024Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
- ИИрина30 апреля 2024Чудесная Юлия, спасибо за прекрасный и познавательный день! Нам очень понравилось! Юлия не только заинтересовала взрослых,но и не забывала о детях. Они вдоволь наотгадывались загадок))) всем рекомендуем Юлию, улыбчивую и интеллигентную! С уважением, три семьи на прогулке)))
- ААлександра28 февраля 2024Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу! Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки. Мы в восторге 😁🤗🧡
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
- ЮЮлия22 декабря 2022Восхитительная экскурсия и прекрасный экскурсовод Мария. Мы с мужем в полном восторге. Мария прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Уже
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Обзорные»
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