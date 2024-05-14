Обзорные и познавательные экскурсии Дубны

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Дубне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
В тренде
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
«Вы познакомитесь с творчеством местного Гауди и Боба Макара, очаруетесь жилыми кварталами и выясните, где хранится питьевая вода для Москвы»
Завтра в 11:00
11 июня в 14:00
5 340 за всё до 10 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: У ж/д-вокзала «Дубна»
«Как он возник и развивался, чем знаменит сегодня — это будет не шапочное, а весьма близкое знакомство»
Завтра в 13:00
11 июня в 08:30
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
«Всего в 100 км от столицы вы познакомитесь с городом физиков и оцените виды Московского моря»
12 июня в 15:30
13 июня в 08:30
8 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
  • К
    Катя
    12 мая 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия- прекрасный экскурсовод. Одна из лучших.
  • N
    Natalya
    5 мая 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Чудесная Юлия влюбила в свой родной город. Всем рекомендую данную программу. Мы были с детьми школьного возраста, дети остались тоже
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    под впечатлением, некоторые даже высказали желание изучать физику и науку. Закончили экскурсию поездкой на шлюз, к памятнику Ленина и страшной историей. Благодарю Юлию за прекрасный день в Дубне.

    Чудесная Юлия влюбила в свой родной город. Всем рекомендую данную программу. Мы были с детьми школьного
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
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    видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)

    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Чудесная Юлия, спасибо за прекрасный и познавательный день! Нам очень понравилось! Юлия не только заинтересовала взрослых,но и не забывала о детях. Они вдоволь наотгадывались загадок))) всем рекомендуем Юлию, улыбчивую и интеллигентную! С уважением, три семьи на прогулке)))
  • А
    Александра
    28 февраля 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу! Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки. Мы в восторге 😁🤗🧡
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2022
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Восхитительная экскурсия и прекрасный экскурсовод Мария. Мы с мужем в полном восторге. Мария прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Уже
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    планирую ещё одну экскурсию с Марией. Рекомендую экскурсию Дубна и Талдом, прекрасный маршрут и очень много интересной и познавательной информации. Спасибо большое!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Дубне в июне 2024
Сейчас в Дубне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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