Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых и счастливых городов России! Знаете, в чём его счастье?
Екатеринбургу очень повезло с жителями! Мы обожаем свой город и делаем всё, чтобы сохранить его уникальность, историю и самобытность!
Приезжайте к нам, чтобы почувствовать удивительную атмосферу нашего замечательного города!
Что вас ждет?
Мы побываем с Вами в деловом центре Екатеринбурга, насладимся прогулкой по набережной Исети.
Мне очень хочется показать Вам небольшие, но душевные особнячки старинного Екатеринбурга.
Ещё одно красивейшее место — Вознесенская горка. Её мы тоже не сможем пропустить.
Если Вас интересует архитектура авангарда — давайте прокатимся до площади Парижской Коммуны. Самые брутальные здания эпохи конструктивизма мы найдём именно на ней.
Хочу обратить Ваше внимание, что все свои прогулки я выстраиваю с учётом Ваших пожеланий. Поэтому, маршрут может быть самый разный.