Екатеринбург из окна автомобиля и не только

Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых городов...

Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых городов России.

Мы побываем в деловом центре Екатеринбурга, насладимся прогулкой по набережной Исети, увидим душевные старинные особнячки, Вознесенскую горку, брутальные здания эпохи конструктивизма.

Маршрут может быть самый разный, с учётом Ваших пожеланий.
Екатеринбург из окна автомобиля и не только
Екатеринбург из окна автомобиля и не только
Екатеринбург из окна автомобиля и не только

Что вы увидите 🤩

  • Исторический сквер (Плотинка)
  • набережная городского пруда
  • набережная Исети
  • Вознесенская горка (Храм-на-Крови)
  • Ново-Тихвинский монастырь(собор Александра Невского)
  • площадь Парижской Коммуны
  • Екатеринбург-Сити.
Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых и счастливых городов России! Знаете, в чём его счастье?
Екатеринбургу очень повезло с жителями! Мы обожаем свой город и делаем всё, чтобы сохранить его уникальность, историю и самобытность!
Приезжайте к нам, чтобы почувствовать удивительную атмосферу нашего замечательного города!
Что вас ждет?
Мы побываем с Вами в деловом центре Екатеринбурга, насладимся прогулкой по набережной Исети.
Мне очень хочется показать Вам небольшие, но душевные особнячки старинного Екатеринбурга.
Ещё одно красивейшее место — Вознесенская горка. Её мы тоже не сможем пропустить.
Если Вас интересует архитектура авангарда — давайте прокатимся до площади Парижской Коммуны. Самые брутальные здания эпохи конструктивизма мы найдём именно на ней.
Хочу обратить Ваше внимание, что все свои прогулки я выстраиваю с учётом Ваших пожеланий. Поэтому, маршрут может быть самый разный.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • услуги водителя-профессионала.
Что не входит
  • пожертвования в храме
  • стоимость 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Удобный для Вас
Завершение: Любое, удобное для Вас
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённости

Марина К.
Марина К.
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