Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых и счастливых городов России! Знаете, в чём его счастье?

Екатеринбургу очень повезло с жителями! Мы обожаем свой город и делаем всё, чтобы сохранить его уникальность, историю и самобытность!

Приезжайте к нам, чтобы почувствовать удивительную атмосферу нашего замечательного города!

Что вас ждет?

Мы побываем с Вами в деловом центре Екатеринбурга, насладимся прогулкой по набережной Исети.

Мне очень хочется показать Вам небольшие, но душевные особнячки старинного Екатеринбурга.

Ещё одно красивейшее место — Вознесенская горка. Её мы тоже не сможем пропустить.

Если Вас интересует архитектура авангарда — давайте прокатимся до площади Парижской Коммуны. Самые брутальные здания эпохи конструктивизма мы найдём именно на ней.

Хочу обратить Ваше внимание, что все свои прогулки я выстраиваю с учётом Ваших пожеланий. Поэтому, маршрут может быть самый разный.