Плотинка – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Плотинка» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500 за всё до 4 чел.
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500 за человека
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Знакомьтесь - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    30 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • З
    Зинфира
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
  • В
    Валерия
    27 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Я была одна и мы сразу нашли общий язык, экскурсия прошла очень комфортно и на одном дыхании. Чувствуется, что Татьяна любит свой город.
  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Увидели центр города, основные достопримечательности. Оксана прекрасный экскурсовод с профильным образованием, легкой манерой повествования, подготовила интересные фотоматериалы. Не считали минуты, заходили куда хотелось, в общем отлично!
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
  • П
    Парфён
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
  • O
    Olgachos
    14 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
  • D
    D16-94
    8 ноября 2023
    Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
    Все понравилось, интересная экскурсия, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Плотинка»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Плотинка" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 670 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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