Е Елизавета Пешком по Екатеринбургу - с гидом Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.

А Анастасия Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу читать дальше с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую! Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,

З Зинфира Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.

В Валерия Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Я была одна и мы сразу нашли общий язык, экскурсия прошла очень комфортно и на одном дыхании. Чувствуется, что Татьяна любит свой город.

И Игорь Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу Увидели центр города, основные достопримечательности. Оксана прекрасный экскурсовод с профильным образованием, легкой манерой повествования, подготовила интересные фотоматериалы. Не считали минуты, заходили куда хотелось, в общем отлично!

И Игорь «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))

А Антон «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!

П Парфён «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру

O Olgachos Пешком по Екатеринбургу - с гидом Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе